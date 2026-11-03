2025 yaz transfer döneminin son günlerinde Bayern Münih'te büyük bir hareketlilik yaşandı. Münih ekibi, ağustos ortasında Kingsley Coman'ı Suudi Arabistan'a sattıktan sonra mutlaka bir hücum oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyordu. Ancak kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'in talimatına göre bu transfer yalnızca kiralık olarak yapılacaktı.

Ademola Lookman kısa sürede güçlü bir aday olarak öne çıktı. Sol kanat oyuncusu, 2024'te Bayer Leverkusen'e karşı yaptığı hat-trick ile Atalanta Bergamo'ya Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirmiş ve Ballon d'Or oylamasında 14. sırayı almıştı. Artık Bergamo'dan ayrılıp daha büyük bir kulübe gitmek istiyordu. Bayern Münih'in ilgisi tam da bu sırada geldi.

Lookman, Konrad Laimer ve Serge Gnabry'yi de temsil eden Roof menajerlik şirketiyle sözleşmeli. Bu sayede taraflar arasında iletişim kolaydı ve kulüple oyuncunun kısa sürede anlaşmaya vardığı söyleniyordu. Transferin gerçekleşmemesinin tek nedeni, Bayern Münih ile Atalanta'nın transfer bedelinin koşullarında anlaşamamasıydı.

İddialara göre Münih ekibi, 28 milyon avroluk satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu. Atalanta ise yaklaşık 50 milyon avroya doğrudan transfer ya da satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama istiyordu. Sonunda Lookman yerine, Chelsea'den Nicolas Jackson 15 milyon avro kiralama bedeliyle geldi. Lookman ise sonraki kış transfer döneminde 35 milyon avroya Atletico Madrid'e transfer oldu.

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Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de formunu arıyor

Jackson, Bayern Münih'te geçirdiği dönemin büyük bölümünde beklentileri karşılayamazken Lookman, Atletico'da sezonun ikinci yarısını iyi geçirdi. Çıktığı 24 resmi maçta 13 gol katkısı sağladı. Bunlardan biri, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona karşısında skoru 1-2'ye getiren ve takımının sürpriz bir şekilde yarı finale yükselmesinde önemli rol oynayan golüydü.

Lookman, yazın Dünya Kupası'na katılmadığı ve sezona dinlenmiş başladığı hâlde son haftalarda beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 14 maçta henüz üç gol katkısı üretebildi. Bunların ikisi ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Lookman, Manchester United karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gol attı ve VfB Stuttgart ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki golün asistini yaptı.

Primera Division'daki son üç maçında da devre arasında oyundan çıkarıldı. Cumartesi günü UD Levante karşısında kazanılan 2-0'lık maçta ise ancak son bölümde oyuna girdi. Teknik direktör Diego Simeone, "Lookman şu anda belki de en iyi formunda değil ama ona inanmaya devam ediyoruz" dedi. "Ona ihtiyacımız var ve takıma neler katabileceğini biliyoruz."

Öte yandan Bayern Münih'in de şu anda Lookman'a ihtiyacı olabilirdi. Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Ismael Saibari'nin yokluğunda özellikle Lookman'ın asıl mevkisi olan sol kanatta ciddi bir oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Salı günü Atletico ile oynanacak maçta bu bölgede sol bek Alphonso Davies'in başlaması bekleniyor. Bu arada Jackson, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yazın Chelsea'ye dönmüştü. Şu anda Aston Villa'da oynuyor ve gol atıyor.