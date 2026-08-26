Sky, aralarında Bundesliga’dan FCB’nin iki rakibinin de bulunduğu birçok kulübün Ibrahimovic için nabız yokladığını yazdı. Amaç: 20 yaşındaki oyuncuyu daha bu yaz kadroya katmak.

Bundesliga’dan gelen taleplerin özellikle Werder Bremen ve Union Berlin’den olduğu, konunun ise olası kiralık transferler olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Hansa ekibi ile Ibrahimovic arasında daha önce görüşmelerin yapıldığı ifade edildi. Atalanta Bergamo’nun da ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Serie A kulübü için bonservisli bir transferin de düşünülebileceği kaydedildi.

Säbener Strasse’de 2028’e kadar sözleşmesi bulunan bu yeteneğin ayrılığı, yaz aylarında yaşanan gelişmelerin ardından oldukça şaşırtıcı olurdu. Ibrahimovic, Frosinone Calcio, Lazio Roma ve 1. FC Heidenheim’a yapılan toplam üç kiralık transferin ardından, teknik direktör Vincent Kompany’nin profesyonel kadrosunda kesin olarak düşünülüyor ve sol kanatta Luis Diaz’ın ilk alternatifi olması planlanıyordu. Rekor şampiyon bunu birkaç hafta önce resmi olarak bir basın açıklamasıyla da duyurmuştu.

Sportif direktör Christoph Freund o dönemde şu sözlerle aktarıldı: "Arijon, 12 yaşında FC Bayern’e geldi ve kampüsümüz ile hedefli kiralık duraklar üzerinden adım adım kendi yolunu çizdi. Özellikle Heidenheim’daki geçen çok iyi yılında kişisel olarak çok şey öğrendi ve artık FC Bayern için hazır. Gelişimi, yeteneklerimize sunduğumuz imkanların örneklerinden biri. Artık onun için mesele sadece öğrenmek değil; artık mesele burada, FC Bayern’de hücuma kalkmak."

Ibrahimovic ise şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük kulübünde oynama fırsatını elde ettiğim için çok mutluyum. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek istiyorum."

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Arijon Ibrahimovic, 2023’te FC Bayern’in A takımında ilk maçına çıktı

Ancak bu rüzgar biraz tersine dönmüş durumda. Zira Sky’a göre artık hem FCB hem de Ibrahimovic, Münih’tekinden daha fazla maç pratiği bulabileceği bir kulübe kiralık transfer için "açık".

Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, 2023’ün başında 17 yaşındayken Julian Nagelsmann yönetiminde FC Bayern’in profesyonel takımında ilk maçına çıktı. Ardından üç kez daha forma giydi ve söz konusu kiralık transferler geldi. Geçen hafta sonu Borussia Dortmund’a karşı kazanılan 2-1’lik Süper Kupa maçında Kompany’nin kadrosunda yer aldı, ancak süre alamadı.