Bir içki oyunu fikrine ne dersiniz? Kural basit: Fabio Silva bir röportajda ne zaman "the most important" derse bir tek atın. Ama dikkat, buna dayanıklı olmak gerek!

Silva, cumartesi akşamı Borussia Dortmund'un Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekten gelip gol attıktan sonra basına konuşurken, Türkçesi "en önemli şey" olan bu ifadeyi tam dört kez kullandı. Ancak forvetin karma alanda geçirdiği birkaç dakika içinde yeni bir favori ifade daha edindiği anlaşıldı: "Everyone can see."

İşte bir örnek: "En önemli şey zihniyetti. Buraya şampiyonluklar için mücadele etmek istediğimizi ve hiçbir takımdan korkmadığımızı göstermeye geldik. Bence bu sezon büyük hedefler için mücadele edebilecek üst düzey bir kadromuz olduğunu herkes görebilir" diyen Silva, kısa süre önce basının karşısına çıkan takım arkadaşı Nico Schlotterbeck gibi sözlerine yansıttığı özgüveni duruşuyla da gösterdi.

Portekizli oyuncu, Münih'te yedekten oyuna girerek bir kez daha mükemmel bir performans sergiledi. Golü, topun nereye geleceğini sezmesi, hemen şut pozisyonuna geçmesini sağlayan bilinçli kontrolü, dar alandaki dönüşü ve isabetli vuruşuyla teknik açıdan seyirlikti.

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Paco Alcacer mi? Fabio Silva, BVB tarihinin en iyi yedek oyuncusu!

"Babam bana her zaman ceza sahasında topun nereye düşeceğini 'koklamam' gerektiğini söylerdi. Ben de seken topu ağlara göndermek için doğru yerdeydim. Takıma yardım edebildiğim için mutluyum" dedi. Bu, Silva'nın bu sezon resmî maçlardaki beşinci golüydü. Geçen sezonun tamamında üç gol atmıştı. Yalnızca beş kez ilk 11'de başlayan bir oyuncu için 13 maçta yedi gole katkı, güçlü bir oran.

Hatta Silva'nın gerçekten Dortmund kulüp tarihinin en iyi yedek oyuncusu olduğu bile söylenebilir. Bu kategoride akla elbette öncelikle, aynı zamanda Bundesliga rekorunu elinde bulunduran eski BVB forveti Paco Alcacer geliyor. İspanyol oyuncu, 2018 ile 2020 arasında Dortmund formasıyla oyuna sonradan girerek 12 gol attı. Lig tarihinde hiçbir oyuncu bu şekilde daha fazla gol kaydetmedi.

Silva'nın Borussia Dortmund kariyerinde yedekten gelerek attığı gol sayısı şu anda altı. Ancak elbette hiç de önemsiz olmayan "gol" ölçütü bir kenara bırakıldığında, 24 yaşındaki oyuncu Alcacer'in önüne geçiyor. Silva sahaya girer girmez bulaşıcı bir enerji getiriyor, oyuna hemen etki ediyor, sık sık pas seçeneği yaratıyor ve golcü ya da asistçi olarak tehlike oluşturuyor. Yedek oyuncu olarak çalışma azmi gerçekten dikkate değer.

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Fabio Silva, BVB'nin yedi kez daha iyi bir sonuç almasını sağladı

Bu etki rakamlara da yansıyor. Silva'nın Dortmund formasıyla çıktığı 52 resmî maçta yaptığı toplam 17 gol katkısının (sekiz gol, dokuz asist) yedisi, BVB'nin maç sonunda Silva oyuna girmeden önceki duruma göre daha iyi bir sonuç almasını sağladı.

Oysa bir kez millî formayı giyen oyuncunun bu sezonu Ruhr bölgesinde geçirip geçirmeyeceği hiç de kesin değildi. Silva ve yakın çevresi, onun için Wolverhampton Wanderers'a 22,5 milyon euro ödenmesinden yalnızca bir yıl sonra, yaz aylarında transfer olmasını güçlü biçimde istiyordu.

Önceki sezon, teknik direktör Niko Kovac'ın ciddi gol suskunluğu dönemlerinde bile desteğini sürdürdüğü, ilk 11'deki yeri garanti olan Serhou Guirassy'nin gölgesinde kalmak, görünüşe göre Silva'yı fazlasıyla yıpratmıştı. Silva o sezon üç gol ve yedi asistle hiç de fena olmayan on gol katkısı üretmişti ama 39 resmî maçın yalnızca onunda ilk 11'de yer almıştı.

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Yaz aylarındaki transfer söylentileri: Fabio Silva bugün ne diyor?

Silva, yaklaşık üç ay önceki o döneme Münih'te bir kez daha dönerek "Transfer döneminde hakkımda çok fazla konuşuldu ama bu normal, futbolun bir parçası" dedi. Fikrini değiştirmesini sağlayan şey, Kovac ve sportif direktör Ole Book ile yaptığı görüşmeydi. "Transfer dönemi kapanmadan önce harika bir görüşme yaptık. Bu kulübe hâlâ verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum, bunu zaten biliyordum da. Kulübe daha da fazlasını verebilirim. Bu kulüp ve taraftarlar için oynamayı seviyorum. Burada mutluyum" dedi.

Silva'nın Dortmund'daki açmazı, şimdiye kadar yedekten oyuna girdiğinde ilk 11'de başladığı maçlara kıyasla çok daha iyi performans göstermesi. İlk 11'de olduğunda zaman zaman fazla şey yapmaya çalışıyor, aşırı düşünüyor, bazen fazla bireysel oynuyor ve kendi pozisyonlarını gereğinden fazla zorluyor. Geçen sezon BVB, Silva'nın ilk 11'de başladığı on karşılaşmanın yalnızca üçünü kazandı. Bu maçların dördünde Guirassy ile birlikte oynadı.

Özellikle bu ikilinin uyumu, içinde bulunulan sezonda belirgin biçimde gelişti. İki forvet birlikte sahadayken oyundan keyif aldıklarını gösteriyor ve aralarındaki iş birliği birkaç kez çok iyi sonuç verdi. Silva, "Mesele sadece goller değil. Bir oyuncu olarak yalnızca golcü değilim" dedi. "Serhou ile sahada olduğumda bu daha da geçerli. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. O, mevkisindeki en iyi oyunculardan biri. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum."

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Yedek kulübesi ile ilk 11 arasında: Fabio Silva, BVB'deki rolünü kabullenmiş görünüyor

Ardından yeni favori ifadesi bir kez daha ortaya çıktı: "Bazen birlikte oynayabildiğimizi ve bundan keyif aldığımızı herkes görebilir." Silva bu sözlerle takımdaki konumunu özetledi: Bazen Guirassy ile birlikte oynuyor, bazen de maça ilk 11'de başlıyor. Ancak BVB gibi bir kulüpte ve Gineli oyuncu gibi bir rakip karşısında bunun her zaman böyle olması mümkün değil.

Silva bu durumu kabullenmiş görünüyor. İlk yılında ve sezon başındaki Süper Kupa'da zaman zaman görülen somurtkan, hafif inatçı tavrı kayboldu. Bununla birlikte performansı da hemen yükseldi.

"Elbette yedek kulübesinde oturmaktansa ilk 11'de oynamayı tercih ederim. Aksini söylesem yüzde 100 dürüst davranmış olmam" diyen Silva sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta boyunca her zaman olumlu kalmaya çalışıyorum. Oynamayacağımı gördüğümde ilk anlarda elbette canım sıkılıyor ama takım için önemli olabileceğimi biliyorum. Bu sezon hem ilk 11 oyuncusu hem de yedekten giren bir oyuncu olarak önemliyim."

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BVB şampiyonluğa hazır mı? "Bu sezonki silahımız bu"

Üstelik Kovac'ın yedekten oyuna giren oyuncuları için kullanmayı sevdiği ifadeyle "bitiriciler"in şimdiye kadar çok büyük etki yarattığı görüldü. BVB'nin yedek oyuncularından gelen 12 gol katkısı, RB Leipzig ile birlikte ligin en yüksek sayısı. Yalnızca Dortmund'un yedek oyuncularının gole dönüşen asistleri dikkate alındığında ise sekiz maç gününün ardından ulaşılan sekiz asist, yeni bir Bundesliga rekoru anlamına geliyor.

Bunun nereye varacağını, sezonun henüz oldukça erken sayılabilecek bu aşamasında elbette kimse bilmiyor. Ancak cumartesi günü Allianz Arena'nın iç koridorlarında, BVB cephesinin bu yıl kupa kazanma konusunda umutlu olduğu hissediliyordu.

En son üç yılı aşkın süre önce PSV Eindhoven ile kupa kazanan Silva, "Buraya kazanmak için geldik. Bu sezonki yaklaşımımız bu olmalı" dedi. "Takımımızda çok fazla kalite var. Bu yıl harika bir takımımız olduğunu da biliyoruz. İlk 11'deki oyuncular, yedek kulübesinden gelen oyuncular: Her zaman iz bırakıyorlar. Bu sezonki silahımız bu: Herkes birbirine kenetleniyor, herkes aynı gemide ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü taraftarlar ve kulüpteki herkes kupa kazanmayı hak ediyor."

Fabio Silva'nın BVB'deki performans verileri