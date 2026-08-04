İngiliz Sungazetesine konuşan Littler, dünyanın en dominant sporcusu olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda bunu söylemek elbette zor. Sonuçta Sinner Wimbledon'ı kazandı. Ama evet, maçlarımı kazanma şeklim, performanslarım ve kazandığım kupalarla muhtemelen şu anda en iyisi benim."

Barcelona'nın hücum yıldızı Yamal karşısında ise kendisini açık şekilde üstün gören Littler, İspanya ile kısa süre önce dünya şampiyonluğu yaşayan genç oyuncunun, "The Nuke"un gözünde yalnızca orta karar bir performans sergilediğini savundu.

"Açıkçası İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ve herkes Lamine Yamal'dan bahsediyor. Bana kalırsa aslında çok da bir şey yapmadı, değil mi? Belki bir gol attı. Birkaç asist yaptı. Dünyanın en iyi 19 yaşındaki oyuncusu mu? Hayır, değil! Ben kazandığım, iyi oynadığım ve kupalar topladığım sürece önemli olan tek şey bu", diyerek iğneledi Littler.

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Lamine Yamal, İspanya ile 2026'da dünya şampiyonu oluyor

Gerçekten de Yamal, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada, iki yıl önce Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya Milli Takımı adına yarattığı etkiyi tam olarak gösteremedi. O dönemde 19 yaşındaki oyuncu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmiş ve şampiyonluğa giden yolda çıktığı yedi maçta dört asist ile bir gol üretmişti.

2026 Dünya Kupası'nda ise istatistikleri belirgin şekilde daha zayıf kaldı. Yamal sekiz maçın tamamında sahaya çıktı - birinde sonradan oyuna girdi - ancak sadece bir gol attı ve bir golün de asistini yaptı.

Bununla birlikte FC Barcelona'nın hücum yıldızı, Dünya Kupası'na tamamen hazır halde gitmedi. Zira FC Barcelona'da sezonun son bölümünde uyluk sakatlığı yaşadı ve bu sakatlık turnuva sırasında da kendisini etkiledi.

Darts tarafında ise Littler şu sıralar adeta yenilmez durumda. İki kez dünya şampiyonu olan oyuncu, bu yıl şimdiye kadar PDC'nin altı TV major turnuvasının tamamını kazandı, ayrıca Order of Merit tarihinde üç milyon sterlin ödül parası barajını aşan ilk oyuncu oldu. Kasım ayından bu yana major turnuvalarda çıktığı 76 maçın 66'sını kazandı.