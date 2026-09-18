Bundan 25 yıl önce, ne günlerdi ama. O zamanlar, 2001'de 21 yaşındaki Michael Owen, dünya futbolunun en prestijli ve en önemli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u kazandı. Forvet oyuncusu daha önce Liverpool ile UEFA Kupası'nı, FA Cup'ı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış, bu yolda da 24 gol atmıştı.
"Bunun ne olduğunu hiç bilmiyordum. O dönemde basında hiç konuşulan bir konu değildi", diye itirafta bulundu Owen geçen yıl. Başarısını dönemin Reds teknik direktöründen telefonla öğrendiğini söyledi. "Gerard Houllier beni arayıp Ballon d'Or'u kazandığımı söylediğinde, 'Bu nedir hocam?' diye sordum."
Geri dönmesini istediğim zamanların tam olarak bunlar olduğunu inatla iddia etmeyeceğim. Ballon d'Or beni zaten hiçbir zaman pek heyecanlandırmadı, ancak son yıllarda oyuncular nezdinde ve kamuoyundaki algıda öneminin belirgin şekilde artmış olması elbette tamamen normal.Getty Images
Ballon d'Or öncesi Lamine Yamal ve Kylian Mbappe: Tartışmalı öz övgü
Buna karşılık benim son derece utanç verici, uygunsuz ve kibirli bulduğum şey, 30 aday arasındaki potansiyel kazananların tartışmalı öz övgüsü. Üstelik buna, kendi oyuncusunu fırsat buldukça göklere çıkaran ya da hatta rakiplerinden daha fazla hak ettiğini açık açık söyleyen kulüplerinin adeta kampanyaları da eşlik ediyor.
"Neden onun için çaba göstermeyelim ki?" diyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, son olarak 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bu yılki törende ödülün favorilerinden biri olan öğrencisi Lamine Yamal hakkında konuşmuştu. Benim cevabım şu: Çünkü bunun tevazuyla ve örnek olma vasfıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki sayısız teknik direktörün sürekli vurguladığı gibi, gerçek sahada ortaya çıkar ve kendi oyuncunu başkalarının üstüne koymak için kolayca içi görülebilen açıklamalara gerek yoktur. Ve çünkü düpedüz itici duruyor.
Henüz 18 yaşındaki Yamal'ın çıkıp "Dürüst olmak gerekirse, bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum; kazandıklarımdan dolayı" demesi tamamen saçma. Real Madridli Kylian Mbappe'nin kendisini "seçilmiş kişi" olarak tanımlaması ve "geçen sezon benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu" demesi ise tam anlamıyla küstahça. Bir düşünün, takım sporu olan futbolda altyapıda biri kendisi hakkında böyle konuşsa neler olur.
Ballon d'Or: Son on kazanan
Yıl
Kazanan
2025
Ousmane Dembele
2024
Rodri
2023
Lionel Messi
2022
Karim Benzema
2021
Lionel Messi
2020
verilmedi
2019
Lionel Messi
2018
Luka Modric
2017
Cristiano Ronaldo
2016
Cristiano Ronaldo
2015
Lionel Messi
Ballon d'Or öncesi kampanyalar: Jose Mourinho kendini ele veriyor
Elbette ödül töreni öncesindeki bu hedefli kampanyalar artık yeni bir şey değil. Bu yıl, kolektifin önemi konusunda haklı olarak sürekli vurgu yapılan bir sporda, belki de biraz daha fazla teşhirci bencillik kazandılar. Ama örneğin 2013'te Real, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ve Franck Ribery ile yarışında yoğun reklamını yapmak için Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas ve Sergio Ramos'tan oluşan bir ekibi bir araya getirmişti ve bana göre ne yazık ki bunda da başarılı olmuştu.
İki yıl önce ise eflatun-beyazlılar, Paris yolculuğunu kısa süre içinde iptal edip töreni boykot ederek büyük bir skandala imza atmıştı. Öncesinde kazananın Vinicius Junior değil, Rodri olacağı sızmıştı. Bunun üzerine şu açıklama yapılmıştı: "Ödül kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterlerin Carvajal'ı kazanan ilan etmesi gerekir. Durum böyle olmadığına göre Ballon d'Or ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı açıktır. Ve Real Madrid saygı görmediği yerde bulunmaz."
Ve daha çok yakın zamanda, hiç de yabancı olmayan bir isim, mevcut Real teknik direktörü Jose Mourinho, Ballon d'Or'un arkasındaki tüm siyasi saçmalığı gözler önüne serdi ve kendini ele verdi. Portekizli teknik adam 2012'de şöyle diyordu: "Şampiyonluk kazanmadan, önemli bir şey elde etmeden Ballon d'Or nasıl kazanılır? Bana Dünya Kupası'nı ya da Süper Kupa'yı söylemeyin; bunlar küçük şeyler. Bana büyük kupalardan bahsedin." Birkaç hafta önce ise şunları söyledi: "Bir oyuncuya sırf Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye Ballon d'Or veremezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişidir ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Bu yaz bireysel olarak tarihe geçenin kim olduğunu biliyoruz."Getty Images
Ballon d'Or: Gösteriş merakı ve kibir ödüllendirilmemeli
Elbette Mbappe'nin de söylediği gibi Ballon d'Or'u kazanmak için "argümanları" var. Elbette böylesine sıra dışı oyuncular için bu kupanın peşinden gitmek bireysel bir hedef olabilir, hatta belki de olmalıdır. Ancak bazıları kendisinden daha az yetenekli olsa bile bunu takım arkadaşları olmadan asla kazanamazdı.
Açık seçik önemseme merakı, gösteriş ihtiyacı ve bu tür tavırlarla modern futbolun tabandan giderek daha da uzaklaşmasına katkı sunan ukala profesyonellerin ve kulüplerin kibrinin ödüllendirilmemesi gerekir.
Burada son cümle yazılmadan önce bir kez daha vurgulamak isterim: 2026'da Ballon d'Or'u kimin kazanacağı umurumda olamaz. Ancak zaferin güçlü adaylarından Harry Kane'in, iddiaya göre ödül öncesinde kendi adına reklam yapmamayı bilinçli şekilde tercih etmiş olması, tam da böylesi bir tavrın ödüllendirilmesini dilememi sağlıyor.
Ballon d'Or 2026: 30 kişilik kısa liste
Oyuncu
Uyruk
Güncel kulübü
Jude Bellingham
İngiltere
Real Madrid
Pau Cubarsi
İspanya
FC Barcelona
Marc Cucurella
İspanya
Real Madrid
Ousmane Dembele
Fransa
Paris Saint-Germain
Luis Diaz
Kolombiya
FC Bayern Münih
Bruno Fernandes
Portekiz
Manchester United
Erling Haaland
Norveç
Manchester City
Gabriel Magalhaes
Brezilya
FC Arsenal
Harry Kane
İngiltere
FC Bayern Münih
Achraf Hakimi
Fas
Paris Saint-Germain
Lamine Yamal
İspanya
FC Barcelona
Khvicha Kvaratskhelia
Gürcistan
Paris Saint-Germain
Marquinhos
Brezilya
Paris Saint-Germain
Sadio Mane
Senegal
Al-Nassr
Lautaro Martinez
Arjantin
Inter Milan
Kylian Mbappe
Fransa
Real Madrid
Nuno Mendes
Portekiz
Paris Saint-Germain
Lionel Messi
Arjantin
Inter Miami
Joao Neves
Portekiz
Paris Saint-Germain
Michael Olise
Fransa
FC Bayern Münih
Willian Pacho
Ekvador
Paris Saint-Germain
Julian Quinones
Meksika
Al-Qadsiah
Declan Rice
İngiltere
FC Arsenal
Rodri
İspanya
FC Barcelona
Fabian Ruiz
İspanya
Paris Saint-Germain
William Saliba
Fransa
FC Arsenal
Ferran Torres
İspanya
Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano
Fransa
FC Bayern Münih
Vinicius Junior
Brezilya
Real Madrid
Vitinha
Portekiz
Paris Saint-Germain