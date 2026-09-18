Bundan 25 yıl önce, ne günlerdi ama. O zamanlar, 2001'de 21 yaşındaki Michael Owen, dünya futbolunun en prestijli ve en önemli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u kazandı. Forvet oyuncusu daha önce Liverpool ile UEFA Kupası'nı, FA Cup'ı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış, bu yolda da 24 gol atmıştı.

"Bunun ne olduğunu hiç bilmiyordum. O dönemde basında hiç konuşulan bir konu değildi", diye itirafta bulundu Owen geçen yıl. Başarısını dönemin Reds teknik direktöründen telefonla öğrendiğini söyledi. "Gerard Houllier beni arayıp Ballon d'Or'u kazandığımı söylediğinde, 'Bu nedir hocam?' diye sordum."

Geri dönmesini istediğim zamanların tam olarak bunlar olduğunu inatla iddia etmeyeceğim. Ballon d'Or beni zaten hiçbir zaman pek heyecanlandırmadı, ancak son yıllarda oyuncular nezdinde ve kamuoyundaki algıda öneminin belirgin şekilde artmış olması elbette tamamen normal.

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Ballon d'Or öncesi Lamine Yamal ve Kylian Mbappe: Tartışmalı öz övgü

Buna karşılık benim son derece utanç verici, uygunsuz ve kibirli bulduğum şey, 30 aday arasındaki potansiyel kazananların tartışmalı öz övgüsü. Üstelik buna, kendi oyuncusunu fırsat buldukça göklere çıkaran ya da hatta rakiplerinden daha fazla hak ettiğini açık açık söyleyen kulüplerinin adeta kampanyaları da eşlik ediyor.

"Neden onun için çaba göstermeyelim ki?" diyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, son olarak 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bu yılki törende ödülün favorilerinden biri olan öğrencisi Lamine Yamal hakkında konuşmuştu. Benim cevabım şu: Çünkü bunun tevazuyla ve örnek olma vasfıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki sayısız teknik direktörün sürekli vurguladığı gibi, gerçek sahada ortaya çıkar ve kendi oyuncunu başkalarının üstüne koymak için kolayca içi görülebilen açıklamalara gerek yoktur. Ve çünkü düpedüz itici duruyor.

Henüz 18 yaşındaki Yamal'ın çıkıp "Dürüst olmak gerekirse, bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum; kazandıklarımdan dolayı" demesi tamamen saçma. Real Madridli Kylian Mbappe'nin kendisini "seçilmiş kişi" olarak tanımlaması ve "geçen sezon benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu" demesi ise tam anlamıyla küstahça. Bir düşünün, takım sporu olan futbolda altyapıda biri kendisi hakkında böyle konuşsa neler olur.

Ballon d'Or: Son on kazanan

Yıl Kazanan 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 verilmedi 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Ballon d'Or öncesi kampanyalar: Jose Mourinho kendini ele veriyor

Elbette ödül töreni öncesindeki bu hedefli kampanyalar artık yeni bir şey değil. Bu yıl, kolektifin önemi konusunda haklı olarak sürekli vurgu yapılan bir sporda, belki de biraz daha fazla teşhirci bencillik kazandılar. Ama örneğin 2013'te Real, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ve Franck Ribery ile yarışında yoğun reklamını yapmak için Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas ve Sergio Ramos'tan oluşan bir ekibi bir araya getirmişti ve bana göre ne yazık ki bunda da başarılı olmuştu.

İki yıl önce ise eflatun-beyazlılar, Paris yolculuğunu kısa süre içinde iptal edip töreni boykot ederek büyük bir skandala imza atmıştı. Öncesinde kazananın Vinicius Junior değil, Rodri olacağı sızmıştı. Bunun üzerine şu açıklama yapılmıştı: "Ödül kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterlerin Carvajal'ı kazanan ilan etmesi gerekir. Durum böyle olmadığına göre Ballon d'Or ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı açıktır. Ve Real Madrid saygı görmediği yerde bulunmaz."

Ve daha çok yakın zamanda, hiç de yabancı olmayan bir isim, mevcut Real teknik direktörü Jose Mourinho, Ballon d'Or'un arkasındaki tüm siyasi saçmalığı gözler önüne serdi ve kendini ele verdi. Portekizli teknik adam 2012'de şöyle diyordu: "Şampiyonluk kazanmadan, önemli bir şey elde etmeden Ballon d'Or nasıl kazanılır? Bana Dünya Kupası'nı ya da Süper Kupa'yı söylemeyin; bunlar küçük şeyler. Bana büyük kupalardan bahsedin." Birkaç hafta önce ise şunları söyledi: "Bir oyuncuya sırf Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye Ballon d'Or veremezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişidir ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Bu yaz bireysel olarak tarihe geçenin kim olduğunu biliyoruz."

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Ballon d'Or: Gösteriş merakı ve kibir ödüllendirilmemeli

Elbette Mbappe'nin de söylediği gibi Ballon d'Or'u kazanmak için "argümanları" var. Elbette böylesine sıra dışı oyuncular için bu kupanın peşinden gitmek bireysel bir hedef olabilir, hatta belki de olmalıdır. Ancak bazıları kendisinden daha az yetenekli olsa bile bunu takım arkadaşları olmadan asla kazanamazdı.

Açık seçik önemseme merakı, gösteriş ihtiyacı ve bu tür tavırlarla modern futbolun tabandan giderek daha da uzaklaşmasına katkı sunan ukala profesyonellerin ve kulüplerin kibrinin ödüllendirilmemesi gerekir.

Burada son cümle yazılmadan önce bir kez daha vurgulamak isterim: 2026'da Ballon d'Or'u kimin kazanacağı umurumda olamaz. Ancak zaferin güçlü adaylarından Harry Kane'in, iddiaya göre ödül öncesinde kendi adına reklam yapmamayı bilinçli şekilde tercih etmiş olması, tam da böylesi bir tavrın ödüllendirilmesini dilememi sağlıyor.

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