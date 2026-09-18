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1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Jochen Tittmar
Çeviri:

Aslında 2026 Ballon d'Or'unun kazananının adı yalnızca Harry Kane olabilir

FEATURES
Opinion
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane

Yaklaşık bir ay içinde 2026 Ballon d'Or sahibini bulacak. Lamine Yamal ya da Kylian Mbappe gibi favorilerin şu sıralar kendilerini nasıl konumlandırdığı son derece utanç verici. Bir yorum.

Bundan 25 yıl önce, ne günlerdi ama. O zamanlar, 2001'de 21 yaşındaki Michael Owen, dünya futbolunun en prestijli ve en önemli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u kazandı. Forvet oyuncusu daha önce Liverpool ile UEFA Kupası'nı, FA Cup'ı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış, bu yolda da 24 gol atmıştı.

"Bunun ne olduğunu hiç bilmiyordum. O dönemde basında hiç konuşulan bir konu değildi", diye itirafta bulundu Owen geçen yıl. Başarısını dönemin Reds teknik direktöründen telefonla öğrendiğini söyledi. "Gerard Houllier beni arayıp Ballon d'Or'u kazandığımı söylediğinde, 'Bu nedir hocam?' diye sordum."

Geri dönmesini istediğim zamanların tam olarak bunlar olduğunu inatla iddia etmeyeceğim. Ballon d'Or beni zaten hiçbir zaman pek heyecanlandırmadı, ancak son yıllarda oyuncular nezdinde ve kamuoyundaki algıda öneminin belirgin şekilde artmış olması elbette tamamen normal.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Ballon d'Or öncesi Lamine Yamal ve Kylian Mbappe: Tartışmalı öz övgü

Buna karşılık benim son derece utanç verici, uygunsuz ve kibirli bulduğum şey, 30 aday arasındaki potansiyel kazananların tartışmalı öz övgüsü. Üstelik buna, kendi oyuncusunu fırsat buldukça göklere çıkaran ya da hatta rakiplerinden daha fazla hak ettiğini açık açık söyleyen kulüplerinin adeta kampanyaları da eşlik ediyor.

"Neden onun için çaba göstermeyelim ki?" diyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, son olarak 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bu yılki törende ödülün favorilerinden biri olan öğrencisi Lamine Yamal hakkında konuşmuştu. Benim cevabım şu: Çünkü bunun tevazuyla ve örnek olma vasfıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki sayısız teknik direktörün sürekli vurguladığı gibi, gerçek sahada ortaya çıkar ve kendi oyuncunu başkalarının üstüne koymak için kolayca içi görülebilen açıklamalara gerek yoktur. Ve çünkü düpedüz itici duruyor.

Henüz 18 yaşındaki Yamal'ın çıkıp "Dürüst olmak gerekirse, bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum; kazandıklarımdan dolayı" demesi tamamen saçma. Real Madridli Kylian Mbappe'nin kendisini "seçilmiş kişi" olarak tanımlaması ve "geçen sezon benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu" demesi ise tam anlamıyla küstahça. Bir düşünün, takım sporu olan futbolda altyapıda biri kendisi hakkında böyle konuşsa neler olur.

Ballon d'Or: Son on kazanan

Yıl

Kazanan

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

verilmedi

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Ballon d'Or öncesi kampanyalar: Jose Mourinho kendini ele veriyor

Elbette ödül töreni öncesindeki bu hedefli kampanyalar artık yeni bir şey değil. Bu yıl, kolektifin önemi konusunda haklı olarak sürekli vurgu yapılan bir sporda, belki de biraz daha fazla teşhirci bencillik kazandılar. Ama örneğin 2013'te Real, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ve Franck Ribery ile yarışında yoğun reklamını yapmak için Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas ve Sergio Ramos'tan oluşan bir ekibi bir araya getirmişti ve bana göre ne yazık ki bunda da başarılı olmuştu.

İki yıl önce ise eflatun-beyazlılar, Paris yolculuğunu kısa süre içinde iptal edip töreni boykot ederek büyük bir skandala imza atmıştı. Öncesinde kazananın Vinicius Junior değil, Rodri olacağı sızmıştı. Bunun üzerine şu açıklama yapılmıştı: "Ödül kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterlerin Carvajal'ı kazanan ilan etmesi gerekir. Durum böyle olmadığına göre Ballon d'Or ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı açıktır. Ve Real Madrid saygı görmediği yerde bulunmaz."

Ve daha çok yakın zamanda, hiç de yabancı olmayan bir isim, mevcut Real teknik direktörü Jose Mourinho, Ballon d'Or'un arkasındaki tüm siyasi saçmalığı gözler önüne serdi ve kendini ele verdi. Portekizli teknik adam 2012'de şöyle diyordu: "Şampiyonluk kazanmadan, önemli bir şey elde etmeden Ballon d'Or nasıl kazanılır? Bana Dünya Kupası'nı ya da Süper Kupa'yı söylemeyin; bunlar küçük şeyler. Bana büyük kupalardan bahsedin." Birkaç hafta önce ise şunları söyledi: "Bir oyuncuya sırf Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye Ballon d'Or veremezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişidir ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Bu yaz bireysel olarak tarihe geçenin kim olduğunu biliyoruz."

MbappeGetty Images

Ballon d'Or: Gösteriş merakı ve kibir ödüllendirilmemeli

Elbette Mbappe'nin de söylediği gibi Ballon d'Or'u kazanmak için "argümanları" var. Elbette böylesine sıra dışı oyuncular için bu kupanın peşinden gitmek bireysel bir hedef olabilir, hatta belki de olmalıdır. Ancak bazıları kendisinden daha az yetenekli olsa bile bunu takım arkadaşları olmadan asla kazanamazdı.

Açık seçik önemseme merakı, gösteriş ihtiyacı ve bu tür tavırlarla modern futbolun tabandan giderek daha da uzaklaşmasına katkı sunan ukala profesyonellerin ve kulüplerin kibrinin ödüllendirilmemesi gerekir.

Burada son cümle yazılmadan önce bir kez daha vurgulamak isterim: 2026'da Ballon d'Or'u kimin kazanacağı umurumda olamaz. Ancak zaferin güçlü adaylarından Harry Kane'in, iddiaya göre ödül öncesinde kendi adına reklam yapmamayı bilinçli şekilde tercih etmiş olması, tam da böylesi bir tavrın ödüllendirilmesini dilememi sağlıyor.

Ballon d'Or 2026: 30 kişilik kısa liste

Oyuncu

Uyruk

Güncel kulübü

Jude Bellingham

İngiltere

Real Madrid

Pau Cubarsi

İspanya

FC Barcelona

Marc Cucurella

İspanya

Real Madrid

Ousmane Dembele

Fransa

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Kolombiya

FC Bayern Münih

Bruno Fernandes

Portekiz

Manchester United

Erling Haaland

Norveç

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brezilya

FC Arsenal

Harry Kane

İngiltere

FC Bayern Münih

Achraf Hakimi

Fas

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

İspanya

FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Gürcistan

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brezilya

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Arjantin

Inter Milan

Kylian Mbappe

Fransa

Real Madrid

Nuno Mendes

Portekiz

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Arjantin

Inter Miami

Joao Neves

Portekiz

Paris Saint-Germain

Michael Olise

Fransa

FC Bayern Münih

Willian Pacho

Ekvador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

Meksika

Al-Qadsiah

Declan Rice

İngiltere

FC Arsenal

Rodri

İspanya

FC Barcelona

Fabian Ruiz

İspanya

Paris Saint-Germain

William Saliba

Fransa

FC Arsenal

Ferran Torres

İspanya

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

Fransa

FC Bayern Münih

Vinicius Junior

Brezilya

Real Madrid

Vitinha

Portekiz

Paris Saint-Germain

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