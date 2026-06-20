Aslanları çalıştıracak mı? Guardiola’nın Fas-İskoçya maçı için gelmesinin ardındaki sır

Manchester City’nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan ve Atlas Aslanları’nın tek golle kazandığı Fas-İskoçya maçını izledi.

Manchester City'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük piyasasına çıkan Guardiola, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston stadyumundaki tribünden maçı izledi.

ESPN'in edindiği bilgilere göre Guardiola, Manchester City'nin sponsorlarından biri olan Qatar Airways'in daveti üzerine maçı izlemeye geldi.

Guardiola, güvenlik görevlileri eşliğinde stadyuma geldi ve saha üzerinde merkezi ve geniş bir görüş açısı sunan, “Red Zone” olarak bilinen bölgedeki loca koltuklarından birine oturdu.

Ancak İspanyol teknik direktör, maçın bitimine 15 dakikadan az bir süre kala dikkat çekmeden stadyumu terk etti.

Guardiola’nın stadyumda bulunması, Faslı taraftarlar arasında bazı spekülasyonlara yol açtı. Fas’ta, Dünya Kupası’nın bitiminden sonra “Atlas Karacaları” olarak bilinen Fas milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenebileceğine dair haberler dolaşıyor; ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.