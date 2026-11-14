AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, kulübün transfer bütçesini büyük ölçüde artırmak amacıyla yeni bir holding şirketi kurmasının ardından kulübü asla satmayacağını iddialı bir şekilde açıkladı. Amerikalı yatırımcı, AC Milan'ın dünya çapındaki üst düzey yetenekler için Premier League devleriyle rekabet etmesini sağlayacak mali gücü sağlamak istiyor.

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Cardinale, AC Milan'daki geleceğinin uzun vadeli olduğunu vurguladı

Milan'ın sahibi Cardinale, köklü Serie A kulübünün satılabileceğine ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti. Amerikalı yatırımcı, Milan'a Avrupa'daki üstünlüğünü yeniden kazandırmayı amaçlayan uzun vadeli bir proje yürüttüğünü belirtti.

RedBird Capital Partners, Milan merkezli yatırımlarını bir araya getiren Milan Sports & Entertainment adlı yeni holding şirketini cuma günü resmen faaliyete geçirdi. Bu yatırımlar arasında futbol kulübü ve gelişmekte olan bir NBA Avrupa projesi de bulunuyor.

Bu yapısal değişikliğin temel amacı, Milan'ın ticari gelirlerini hızla artırmak. Cardinale, bu yeni mali temelin İtalyan futbolu ile varlıklı Premier League arasındaki ekonomik farkı kapatacağına inanıyor.

Büyük transferler için mali güç yaratmak

Milan Sports & Entertainment'ın kuruluşu, özellikle kulübün transfer piyasasındaki gücünü artırmayı hedefliyor. Cardinale, Milan'ın dünyanın en iyi futbolcularını transfer etmek istediğinde maliyet nedeniyle yarış dışı kalmamasını istiyor.

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Cardinale, Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, “Bunun gibi işlemlerin ardındaki itici güç, Milan'a dünyanın en iyi oyuncularını transfer edebilmek için transfer piyasasında rekabet etmesini sağlayacak mali gücü kazandırmak. Milan'ı asla satmayacağım. Asla,” dedi.

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RedBird CEO'su, mali kısıtlamalar nedeniyle üst düzey transfer hedeflerini kaçırmaktan duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi. “Bir futbolcuyu istediğimizde kimsenin bana ‘Onu transfer edemezsin çünkü buna gücün yetmez’ diyememesi için mümkün olan her şeyi yapıyorum,” diye ekledi.

Silvio Berlusconi'nin mirasını sürdürme hedefi

Cardinale'nin nihai hedefi, eski sahibi Silvio Berlusconi'nin hem Milan hem de İtalyan futbolu üzerindeki dönüştürücü etkisini tekrarlamak. Serie A'yı modern ve ticari faaliyetlerin çok daha büyük rol oynadığı bir döneme taşımak istiyor.

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Cardinale, “Kulübü dört yıl önce satın aldığımda ‘Berlusconi 2.0’ ifadesini kullanmıştım ve kimse ne demek istediğimi anlamamıştı,” dedi. “Anlatmaya çalıştığım şuydu: Berlusconi nasıl Milan'ı ve aynı zamanda Serie A'yı dönüştürdüyse, biz de kulübün sahibi olarak Milan'ı içinde yaşadığımız yeni döneme taşımak istiyoruz.”

Kulübü yeni bir stadyumla dönüştürmek

Bu iddialı ticari büyümenin temelinde, son teknolojiye sahip yeni bir stadyumun inşası yer alacak. Milan, mali yapısını köklü biçimde değiştirmek için San Donato bölgesindeki bir proje üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

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Cardinale, “Milan'a bırakacağımız miras bu olacak,” dedi. “Stadyum, elbette mali yapımızı dönüştürecek çok büyük bir mirası temsil ediyor. Bunun yanında San Donato bölgesine yönelik proje ve diğer her şey de var.”