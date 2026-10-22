Barcelonalı oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildikten sonra zor bir gece geçirdi.

Ağır yenilgi, gelecek pazar günü oynanması planlanan Real Madrid'e karşı El Clasico maçından günler önce geldi.

Lamine Yamal ve Raphinha da dahil olmak üzere Barcelona'nın birçok yıldızı sönük bir performans sergiledi.

Ancak "Cadena SER" radyosunun aktardığına göre Brezilyalı oyuncu, maçtan sonra soyunma odasında takım kaptanı rolünü üstlendi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

29 yaşındaki forvet, soyunma odasında bir konuşma yaparak ortamı yatıştırmaya ve takımı toparlamaya çalıştı; onları yenilgi nedeniyle umutsuzluğa kapılmamaları için teşvik etti.

Raphinha, sezonun uzun olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselme meselesinin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Ayrıca takım arkadaşlarını El Clasico maçına hazırlanmaya teşvik etti ve yenilginin yollarına engel olmayacağını kanıtlamaları konusunda onlara meydan okudu.