Everton orta sahası Kiernan Dewsbury-Hall, cuma akşamı Coventry City karşısında alınan 3-1’lik Premier League galibiyetinde gol attıktan sonra ilk kez millî takıma çağrılmak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in Jobe Bellingham’ı tercih ederek kendisini kadroya almamasından yalnızca saatler sonra Hill Dickinson Stadium’da fileleri havalandırdı.

Reklam

Orta saha oyuncusu Merseyside'daki sahada yanıt verdi

Dewsbury-Hall, cuma akşamı yaşadığı hayal kırıklığını etkileyici bir performansa dönüştürdü. Sert şutu, Everton'ın üst üste ikinci üst lig galibiyetini alıp lig tablosunda beşinci sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Son dönemdeki güçlü performansıyla bu ayki Uluslar Ligi maçları için kadroya alınması beklenen oyun kurucu, aynı günün erken saatlerinde Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Bellingham'ın kendisinin yerine seçildiğini öğrendi. Yine de Tuchel, cuma öğleden sonra Evertonlı oyuncunun «çok iyi bir sezon» geçirdiğini ve kadroya girmeye «çok yakın» olduğunu kabul etti.

Oyun kurucu mücadeleyi sürdüreceğine söz verdi

Coventry karşısında geriden gelerek kazandıkları maçın ardından Sky Sports'a konuşan Dewsbury-Hall, kadroya alınmaması hakkında şunları söyledi: «Hayal kırıklığı yaratan bir sabahtı, yalan söylemeyeceğim. Ülkem için oynamak benim en büyük hayallerimden biri. Çok yaklaştığımı biliyorum. [Üzgünüm], evet, ama kendimle ve verdiğim tepkiyle gerçekten gurur duyuyorum. Yapabileceğim tek şey iyi performanslar sergilemeye devam etmek. Umarım bir gün seçilirim, çünkü asla pes etmeyeceğim.»

Taktiksel özgürlük Merseyside'daki yükselişi tetikledi

Engelleri aşmak, orta saha oyuncusu için yeni bir durum değil. Çocukluğundan beri tuttuğu Leicester City formasıyla Premier Lig'deki ilk maçına 22 yaşında çıkmadan önce Blackpool ve Luton Town'da kiralık olarak EFL'de oynadı. Küme düşme yaşadı ve Enzo Maresca yönetiminde Championship'i kazandı. İtalyan teknik adamı 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye takip ettikten ve Stamford Bridge'deki tek sezonunda büyük ölçüde kupa maçlarında forma bulduktan sonra 2025 yazında Everton'a katıldı. O tarihten bu yana ligde 11 gol ve yedi asist kaydetti.

Everton'daki mevcut rolünden övgüyle söz eden Dewsbury-Hall şöyle dedi: «Bundan gerçekten çok keyif alıyorum. Bu takımda çok iyi bir karma rolüm var; teknik direktörüm bana sahanın her yerinde ortaya çıkma özgürlüğü veriyor.»

Reklam Reklam

Millî takım hedefindeki kararlılığını yineleyerek şunları ekledi: «Bu zihniyete sahibim. Mücadele etmeye devam edeceğim, bakalım ne olacak.»

Mart ayı yeni bir fırsat sunuyor

Kasım ayındaki millî maç arası başlamışken Dewsbury-Hall, İngiltere kadrosuna çağrılmak için bir sonraki fırsatı olan mart ayına kadar dört ay beklemek zorunda. Everton'ı Avrupa kupalarına katılma yarışında tutmak isterken kış aylarındaki maçlarda gol ve asist üretimini sürdürmesi büyük önem taşıyacak. Orta sahadaki serbest rolünde başarılı olmaya devam etmesi, İngiltere ilkbaharda yeniden bir araya geldiğinde Tuchel'i onu kadroya almaya ikna edebilir.