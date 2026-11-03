Paris Saint-Germain savunmacısı Willian Pacho, salı günü Villarreal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takım arkadaşlarını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. PSG tüm kulvarlarda üst üste dokuz maç kazanmış olsa da Pacho, İspanyol ekibinin kendi ligindeki sonuçların gösterdiğinden çok daha fazlasını hak ettiğini vurguladı.

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Durdurulamayan PSG, Villarreal deplasmanına hazırlanıyor

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz karnesini korumak için salı akşamı Villarreal ile karşılaşacağı Estadio de la Ceramica'ya gidiyor. Luis Enrique'nin takımı, Slovan Bratislava, Manchester City ve Barcelona'yı yenerek şampiyonluk unvanını savunmaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

PSG, son olarak Ligue 1'de Le Havre'ı 5-1 mağlup ederek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Sağ bek Achraf Hakimi, sakat yıldızlar Ousmane Dembele ve Kvaratskhelia'nın yokluğunda oynanan o maçta hat-trick yaptı ve iki asist verdi.

Pacho'dan Şampiyonlar Ligi'nde aşırı özgüven uyarısı

Maç öncesi basın toplantısında konuşan PSG stoperi Willian Pacho, LaLiga'da sondan ikinci sırada yer alan ve zor günler geçiren Villarreal'i hafife alamayacaklarını vurguladı. Pacho, "Villarreal çok iyi bir takım. Özellikle Borussia Dortmund ve Liverpool'a karşı oynadıkları maçlarda, şu ana kadarki sonuçlarının gösterdiğinden daha fazlasını hak etmiş olabilirler," dedi.

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"Topa sahip olmayı seviyorlar ve bir maçı nasıl kontrol edeceklerini biliyorlar. Biz her zaman kazanmak istiyoruz ve bunu başarmak için kendimize güvenmek istiyoruz."

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Savunmacı, "Şampiyonlar Ligi'nde her maçın farklı olduğunun da farkındayız. Burası en üst seviye. Bu maçlarda aşırı özgüvene asla kapılmamalısınız," uyarısında bulundu.

Savunmacıdan Luis Enrique'nin liderliğine ve takım birlikteliğine övgü

Kısa süre önce Ballon d'Or finalisti olarak aday gösterilen Pacho, Paris'teki yüksek standartların korunmasında teknik direktör Luis Enrique ile kaptan Marquinhos'un payına dikkat çekti. Pacho, Luis Enrique hakkında, "O özel bir teknik direktör. Teknik direktör olmanın ötesinde, oyuncularını çok iyi anlayan bir insan," dedi.

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"Oyuncuların neye ihtiyaç duyduğunu biliyor. Kendini çok açık ve net ifade ediyor, ayrıntılara çok dikkat ediyor."

Pacho, savunmadaki partneri Marquinhos ve takımın kadro derinliği hakkında ise şunları ekledi: "Marquinhos inanılmaz bir oyuncu... Bir oyuncu olmadığında, yerine bir başkası aynı seviyede katkı sağlıyor. Bu da takımın standartlarını korumasına yardımcı oluyor."

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Şampiyon PSG, galibiyet serisini çift hanelere taşımayı hedefliyor

Villarreal, PSG'nin gol yeme eğiliminden yararlanmaya çalışacak. Fransız ekibinin bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda iki takım da gol attı.

Ancak Pacho, üst üste kazanılan iki Avrupa şampiyonluğunun ardından PSG'nin tek odağının takım olarak kupa kazanmak olduğunu vurguladı.

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Pacho, maç öncesinde sözlerini şöyle tamamladı: "Bireysel takdirden çok takımın performansına odaklanıyoruz... Bu da bize çok çalışmaya devam etme motivasyonu veriyor."