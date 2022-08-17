'Asla, bu benim tarzım!' - Cucurella, Romero ile tartışmasından sonra saçını kesmeyi reddetti

Bir Chelsea oyuncusu olarak yaptığı ilk basın toplantısında İspanyol oyuncunun saç kesimi çok tartışıldı.

Geçen hafta sonu Chelsea ile Tottenham arasındaki maç birçok gerginliğe sahne olmuştu. Bunlardan biri de Tottenham'ın savunmacısı Romero'nun Chelsea'nin yemi transferi Cucurella'nın saçını çekmesiydi.

Cucurella, bu olaydan sonra saçını kesmeyi reddetti.

Ancak, Kane gol atmadan hemen önce, Cucurella'nın saçı ceza sahasına çekildi ve hakem Anthony Taylor faul yapamadı.

Bu, maçtaki tek gerginlik değildi. Antonio Conte ve Thomas Tuchel, her iki menajerin de kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan bir tartışmaya girdiler.

Cucurella, Romero olayı hakkında ne dedi?

Saç çekmenin faul olup olmadığı konusunda yorum yapan Cucurella, gazetecilere şunları söyledi: "Evet. Benim için maçta sahada bu çok açık.

"Televizyonda, videoda görmedim. Bence çok açık ama bu hakemin ya da VAR'ın bir hatası. Hakemler bazen doğru kararlar veriyor, bazen vermiyor."

Daha sonra Cucurella'ya gelecekte benzer olaylardan kaçınmak için saçını kesmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu, ancak cevabı netti.

"Hayır, asla. Bu benim tarzım!" dedi.

En iyi pozisyonu

Tuchel, Cucurella'nın bu sezon stoper ve kanat bek olarak kullanılacağını ima etti ve İspanyol, tercih ettiği pozisyonun ne olduğu sorulduğunda ilginç bir cevap verdi.

"Sol kanattaki üç pozisyon benim için iyi. Sanırım benim için en iyisi dörtlüde sol bek, akademilerde oynadığım yer."

Cucurella da bu sezon Ben Chilwell ile doğrudan rekabet halinde olacak.

Cucurella, "[Ben] bu ilk günlerde bana çok yardımcı oldu, o çok iyi bir insan," diye açıkladı.

"Tek pozisyonda oynamak için çok çalışmamız gerekiyor. Bir pozisyon için iki oyuncumuz var, ancak bir oyuncu daha iyiyse hoca onu kadroya alır. Bu takım için iyi."

Chelsea, Pazar günü Leeds United deplasmanında Premier Lig'e geri dönecek.