Portekiz Futbol Federasyonu'nun milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya verdiği ve bugün pazartesi açıklanan ceza, dünya basınının gündemine oturdu.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya son uluslararası ara döneminde milli takımın Danimarka'daki kampından ayrıldığı için 30 günlük men ve 255 euro para cezası verdi; ancak bu ceza, 30 Eylül tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanıyor.

Bu da Don'un men süresinin, Portekiz'in 14 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde sona ereceği anlamına geliyor. Dolayısıyla teknik direktör Jorge Jesus, onu sahaya sürmekte serbest olacak.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'daki günlük 488 bin sterlinlik gelirinden "önemsiz" sayılan 215 sterlinlik para cezasını geri kazanması yaklaşık 38 saniyesini alacak.

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Ronaldo, Portekiz'in 27 Eylül'de Avrupa Uluslar Ligi'nde Norveç'i yendiği maç öncesinde ısınma yapmasına rağmen kadro dışı bırakılması üzerine son derece öfkelenmişti. Bu, 18 yıl süren uluslararası kariyeri boyunca yedek kalıp sahaya çıkamadığı ilk seferdi.

Bu durum, üç antrenman seansına katılmamasına ve uluslararası ara dönemindeki son iki maçında Portekiz milli takımının kampından ayrılmasına yol açtı. Ronaldo, özel uçakla İspanya'ya döndü, ardından Suudi Arabistan'da Al Nassr'ın antrenmanlarına katıldı.



