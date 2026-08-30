Mike Verweij, Jordi Cruijff’un Ajax’ta bu yaz transfer döneminde çalışma şekline eşi benzeri görülmemiş övgüler yağdırdı. De Telegraaf’ın Ajax muhabirine göre sportif direktör, sağ kolu ve baş scout Joël Lara ile birlikte sınırlı mali imkânlarla “ciddi şekilde lig şampiyonluğu için yarışabilecek” bir kadro kurmayı başarıyor.

Verweij’e göre Cruijff’un çalışma yönteminin ardındaki en büyük sırlardan biri Lara’nın dizüstü bilgisayarı. Amsterdam’da, Verweij’in aktardığına göre sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar kendilerini bir ofise kapatıp saatlerce bir dizüstü bilgisayara bakan ya da telefonla uğraşan ikili bazen belli bir şaşkınlıkla izleniyor.

Bu dizüstü bilgisayarın, Ajax’ın transfer stratejisi açısından muazzam bir değere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Verweij bu konuda kelimesi kelimesine şunu yazıyor: “Lara’nın dizüstü bilgisayarı gibi görünen ‘hazine odasında’, Avrupa ve Güney Amerika’daki neredeyse her oyuncunun sözleşme durumu kayıtlı.”

Böylece Cruijff ve Lara, herhangi bir yerde kaçırılmayacak bir fırsat doğar doğmaz hızlıca harekete geçebiliyor. Cruijff, Hollanda basınıyla tanışma toplantısında transfer piyasasına nasıl yaklaşmak istediğini zaten açıkça ortaya koymuştu: “Mali olarak güçlü değilseniz, hızlı ya da akıllı olmalısınız.”

Julian Brandt’ta bu yaklaşım kusursuz sonuç verdi. Cruijff, Alman oyuncuyla olası bir bonservissiz transferi 1 Nisan’da konuştu ve sonunda onu Ajax’a getirmeyi başardı; De Telegraaf’a göre daha zengin birkaç kulüp ile PSV de oyuncuyla ilgileniyordu.

Sofyan Amrabat’ın gelişi de aylar boyunca sessizlik içinde hazırlandı. Cruijff ve Lara, Faslı milli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettirmek istediğini biliyordu ve ilgilerini bilinçli olarak kamuoyundan uzak tuttu; böylece gazeteye göre haber dışarı çıktığında Ajax anlaşma üzerinde zaten tam kontrole sahipti.

Bu çalışma yöntemi Ajax’a şu ana kadar dokuz takviye kazandırdı; yalnızca Marcos Leonardo, Caio Henrique ve Viktor Tsygankov için bonservis bedeli ödendi. Aynı zamanda kulüp Mika Godts, Sean Steur ve Chuba Akpom başta olmak üzere bazı oyuncuları sattı; böylece ödenen 34,9 milyon euroluk bonservis bedeline karşılık gelir tarafında şimdiden 100 milyon euronun üzerinde bir rakam oluştu.