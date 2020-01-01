Asistin Asisti #3: Konuk Ergin Keleş, Türk futbolu ve santrforları anlatıyor

Ergin Keleş bu hafta Asistin Asisti'ne konuk oldu. Bir santrforun yapması gerekenleri Ergin'in kendine has eğlenceli yorumuyla dinleyebilirsiniz.

Asistin Asisti'nin 3. bölümünde konuk var... Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz ile Opta editörü Cem Ak, bu programda Akhisarspor'un golcüsü Ergin Keleş'i konuk etti. Ergin Keleş, Türk futbolunu ve santrfor hallerini anlattı.

(07:40) Eski tip santrforlar vs. yeni tip santrforlar

(16:12) Sokol Cikalleshi'nin Paris'te attığı golün Akhisar'daki yansıması

(22:08) Sörloth'un Premier Lig performansı vs. Süper Lig performansı

(32:07) Ergin Keleş'in teknik direktörlük hedefleri

Yayını Soundcloud üzerinden dinlemek için aşağıdaki kutucuğu kullanabilirsiniz.

Daha fazla takım

Abone olmayı unutmayın

Yayını Spotify üzerinden dinlemek ve kanala abone olmak için buraya, iPhone, iPad veya MacBook üzerinden dinlemek ve abone olmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.