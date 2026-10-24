Julian Brandt, kendisi de gol tehdidi yaratan bir oyuncuydu. Yine de eski Dortmund ve Leverkusen oyuncusu, Bundesliga'da daha çok asistleriyle tanınıyordu. Öldürücü pası atabilen ve forvetlerini gol için en uygun pozisyona sokabilen biri olarak.

Ancak Brandt'ın Ajax Amsterdam'daki ilk sezonunda şu ana kadar ortaya çıkan rakamlar bunu yansıtmıyor. Tam tersine: 30 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da golcü olarak oldukça başarılı. Ajax formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta sekiz gol attı. Buna karşılık Brandt'ın 2026/27 sezonundaki hanesinde henüz asist yok.

Brandt için alışılmadık derecede yüksek olan gol ortalaması, Eredivisie ve Konferans Ligi'ndeki seviyenin Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kadar yüksek olmamasıyla kısmen açıklanabilir. Yine de şu soru akla geliyor: Ajax'ın alışıldık 4-3-3 düzeninde üç orta saha oyuncusunun en hücuma dönük olanı olarak oynayan bu yaratıcı futbolcu, neden henüz tek bir gol bile hazırlayamadı? Artık asist yapan bir oyuncudan çok golcüye mi dönüştü?

Julian Brandt'ın Ajax formasıyla henüz asisti yok: Açıklaması oldukça basit

Hayır, bu yorum hem yüzeysel hem de yanlış olur. Şaşırtıcı istatistiğin açıklaması aslında oldukça basit: Brandt, Ajax'ta da takım arkadaşlarını kale önünde çok iyi pozisyonlara sokuyor. Ancak takım arkadaşları şu ana kadar Brandt'ın paslarını gole çevirmeyi bir türlü başaramadı.

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Bu noktada özellikle, yazın Al-Hilal'den yaklaşık 20 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle transfer edilen Marcos Leonardo'dan söz etmek gerekiyor. Brandt, Brezilyalı oyuncuyu defalarca rakip kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Leonardo bu net fırsatların hiçbirini değerlendiremedi. Üstelik bu konuda yalnız değil: Amsterdam ekibi şu sıralar gol atmak için fazla sayıda fırsata ihtiyaç duyuyor ve yeterince etkili olamıyor.

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Kısacası, takım arkadaşları bitiricilikte daha soğukkanlı olsaydı Brandt'ın hanesinde kesinlikle birkaç asist bulunurdu. Örneğin Almanya Milli Takımı formasını 48 kez giyen oyuncu, 8. haftada NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldıkları maçta tam sekiz gol fırsatı yarattı. Bu sayı, toplamda yalnızca beş fırsat yaratan diğer tüm Ajax oyuncularının toplamından fazlaydı. Ayrıca Brandt, Eredivisie'de bu sezon şu ana kadar fırsat yaratma konusunda takımının açık ara en iyi oyuncusu.

Julian Brandt, Rafael van der Vaart'ı bile ikna etti

Dolayısıyla asistler de kaçınılmaz olarak gelecektir. Zaten Borussia Dortmund'da yeni sözleşme alamadığı için yazın Hollanda ekibine katılan Brandt, yeni kulübüne çoktan uyum sağladı. Gol atıyor, oyunu yönetiyor, teknik becerileri ve şimdiden attığı birkaç muhteşem golle seyircileri büyülüyor.

Brandt, başlangıçta kendisine şüpheyle yaklaşan en sert eleştirmeni Rafael van der Vaart'ı bile ikna etti. Kulübün efsane ismi artık Alman yeni transferi "Ajax'ın en iyi oyuncusu" olarak nitelendiriyor. Ancak bu, Brandt'ın pek umurunda değil: "Geçen sefer farklı bir şey söylediğinde de bu konuda benimle çok konuşuldu. Bilmiyorum, ben böyle durumlarda hep 'Beni bu saçmalıkla rahat bırakın' diyorum" ifadelerini kullandı Brandt, 'Spielmacher' podcast'inde.

Kulüp tercihinden de fazlasıyla memnun. Brandt, "Bu yaz benim için çıkış noktası şuydu: Benim için en iyi yer neresi? Avrupa'daki diğer üst düzey liglerle karşılaştırıldığında şu anda en iyi kulüp burası mı? Buna başkaları karar versin. Ama sahip olduğum diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında benim için en iyi tercih buydu. Bu nedenle bunun benim için hâlâ doğru karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Brandt bundan önce yaklaşık bir ay kulüpsüzdü. "Buna biraz geç karar verdim; doğal olarak, çünkü insan bazen bazı şeylerin nasıl gelişeceğini görmek istiyor. Ama bütün kalbimle bu kararı verdim" diye ekledi.