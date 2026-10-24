Julian Brandt, elbette her zaman gol tehdidi de yaratan bir oyuncuydu. Yine de eski Dortmund ve Leverkusen oyuncusu, Bundesliga'da daha çok asistleriyle tanınıyordu. Rakip savunmayı delen pası atabilen ve forvetlerini en uygun pozisyona sokabilen biri olarak.

Ancak Brandt'ın Ajax Amsterdam'daki ilk sezonuna ilişkin şu ana kadarki rakamlar bunu yansıtmıyor. Tam tersine: 30 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da golcü olarak oldukça başarılı; Ajax formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta sekiz gol attı. Buna karşılık Brandt'ın 2026/27 sezonundaki hanesinde henüz bir asist yok.

Brandt için alışılmadık derecede yüksek olan gol ortalaması, Eredivisie ve Konferans Ligi'nin seviyesinin Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi kadar yüksek olmamasıyla kısmen açıklanabilir. Yine de insan merak ediyor: Ajax'ın alışıldık 4-3-3 dizilişinde üç orta saha oyuncusunun en hücuma dönük olanı olarak oynayan bu yaratıcı futbolcu, neden şimdiye kadar tek bir gol bile hazırlayamadı? Artık asist yapmaktan çok gol atmaya mı odaklanıyor?

Julian Brandt'ın Ajax'ta henüz asisti yok: Açıklaması oldukça basit

Hayır, böyle bir yorum hem yüzeysel hem de yanlış olur. Şaşırtıcı istatistiğin açıklaması aslında oldukça basit: Brandt, Ajax'ta da takım arkadaşlarını kale önünde gol pozisyonuna sokmayı çok iyi başarıyor. Ancak onlar şu ana kadar Brandt'ın paslarını gole çevirmeyi bir türlü başaramadı.

Gelecek maçlar SPA Eredivisie 11:45 AJX

Bu noktada ilk akla gelen isim, yazın büyük beklentilerle Al-Hilal'den yaklaşık 20 milyon euroya transfer edilen Marcos Leonardo. Brandt, Brezilyalı oyuncuyu defalarca rakip kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Leonardo bu net fırsatların hiçbirini değerlendiremedi. Üstelik bu konuda yalnız değil: Amsterdam ekibi şu sıralar gol atmak için çok fazla fırsata ihtiyaç duyuyor ve yeterince etkili olamıyor.

Getty Images

Kısacası, takım arkadaşları bitiricilikte daha başarılı olsaydı Brandt'ın hanesinde şüphesiz birkaç asist olurdu. Örneğin sekizinci haftada NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, Almanya millî takımında 48 kez forma giymiş oyuncu tam sekiz gol fırsatı yarattı. Bu sayı, toplamda yalnızca beş fırsat yaratan diğer tüm Ajax oyuncularının toplamından fazlaydı. Ayrıca Brandt, bu Eredivisie sezonunda fırsat yaratma konusunda takımının açık ara en iyi oyuncusu.

Julian Brandt artık Rafael van der Vaart'ı bile ikna etti

Dolayısıyla asistler de kaçınılmaz olarak gelecektir. Zaten Brandt, Borussia Dortmund'da yeni bir sözleşme alamayınca yazın Hollanda ekibine katıldı ve yeni kulübüne şimdiden iyice alıştı. Gol atıyor, oyunu yönlendiriyor, teknik becerileri ve şimdiden attığı birkaç harika golle seyircileri heyecanlandırıyor.

Brandt, başlangıçta kendisine şüpheyle yaklaşan en sert eleştirmenlerinden Rafael van der Vaart'ı bile ikna etti. Kulüp efsanesi artık Alman oyuncuyu "Ajax'ın en iyi oyuncusu" olarak nitelendiriyor. Ancak bu, Brandt'ın pek umurunda değil: "Geçen sefer farklı bir şey söylediğinde de bununla çok karşı karşıya kaldım. Bilmiyorum, ben bu konularda hep şöyleyim: 'Beni şu saçmalıkla rahat bırakın'", dedi Brandt, 'Spielmacher' podcast'inde.

Kulüp tercihinden de fazlasıyla memnun. Brandt, "Bu yaz kendime şunu sordum: Benim için en iyi yer neresi? Avrupa'daki diğer üst düzey liglerle karşılaştırıldığında burası en iyi kulüp mü? Buna başkaları karar versin. Ama sahip olduğum diğer seçeneklere kıyasla benim için en iyisi burasıydı. Dolayısıyla bunun benim için hâlâ doğru karar olduğunu düşünüyorum", dedi.

Brandt bundan önce yaklaşık bir ay kulüpsüzdü. "Bu kararı biraz gecikerek verdim; doğal olarak bazen bazı şeylerin netleşmesini beklersiniz. Ama kararımı bütün kalbimle verdim", diye ekledi.