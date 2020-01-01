Ligue 1

Asist Burak Yılmaz'dan, gol Yusuf Yazıcı'dan

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Getty Images
Lille'in Monaco ile oynadığı maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldız, üç dakika sonra Burak Yılmaz'ın asistiyle ağları havalandırdı.

Ligue 1'in 13. haftasında Lille sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de, Yusuf Y,azıcı ise yedek kulübesinde başladı.

Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Jonathan David ile 58. dakikada öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra David yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

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    65. dakikada gelişen kontratakta Burak Yılmaz'ın sürüklediği pozisyonda Yusuf Yazıcı fileleri havalandırmayı başardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, daha müsait durumdaki Yusuf'a verdiği pasla golün asistini yaptı.

    Uzatma dakikalarında Pellegri'nin golüne engel olamayan Lille, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

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    Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer almadı.

    Bu sonuçla Lille puanını 26'ya yükselterek PSG'yi 2 puan geriden takibini devam ettirdi.

     

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