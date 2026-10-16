Real Madrid'in yıldızlarından birini İspanyol adaleti karşısına çıkaran garip bir olayda, Madrid Ceza Mahkemesi, Fransız savunma oyuncusu Ferland Mendy'nin köpeklerinin 17 yaşındaki bir küçüğe yönelik kanlı saldırısına sebep olmak suçlamasıyla yargılanmasına başlanması için 21 Aralık tarihini belirledi.

Savcılık, Real Madridli savunma oyuncusuna 1.200 euro para cezası verilmesini, ayrıca mağdurlara 5.700 euro tazminat ödenmesini talep ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, 1 Ekim tarihli usul kararı uyarınca duruşma, Madrid'in Julián Camarillo Caddesi'nde bulunan mahkeme binasında yapılacak. İlgili tüm taraflar, yani Mendy, tanıklar, bilirkişiler ve mağdurlar çağrılacak; oyuncu ifadesini bir Fransızca tercüman yardımıyla verecek.

Kaçan 4 köpeğin öyküsü ve trajik son

Korkunç olayın detayları, 4 Ocak 2023 günü ikindi vaktine uzanıyor. Mendy, bahçe kapısını sıkıca kapatmayı ihmal ettikten sonra dört köpeği Alcobendas'taki evinden kaçtı.

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Köpekler bir yerleşim bölgesine ulaşır ulaşmaz, içlerinden biri köpeğiyle gezinti yapan bir kadına yaklaştı ve kadının köpeğine vahşice saldırdı. Köpekte ağır yaralanmalara yol açan saldırı, sonunda veterinerler tarafından hayvanın acısız şekilde öldürülmesini gerektirdi.

Trajedi bununla da bitmedi. Köpeğiyle yine gezinti yapan 17 yaşındaki bir genç, olanları görünce kadının yardımına koştu ve bir sonraki kurban kendisi oldu.

Genç, sol bacağından köpeğin güçlü bir ısırmasına maruz kaldı. Bu ısırma, bazılarının çapı iki santimetreye ulaşan dört yara izine yol açtı; genç bir ameliyat geçirdi ve iyileşmesi 30 gün sürdü.

Gencin köpeği de saldırıdan kurtulamadı. Boynundan ve göğsünden ısırıldı, ayrıca dişlerinden biri yerinden çıktı; bu durum acil bir cerrahi müdahaleyi gerektirdi.

Ağır ihmal ve aşısız köpekler

Savcılık, Mendy'yi açık biçimde ihmalle suçladı ve "gereken özeni göstermeyi ihmal etti, araç girdikten sonra bahçe kapısının sıkıca kapandığından emin olmayarak büyük hayvanların bakımına özen gösteren bir kişiden beklenen önlemleri almadı" ifadesini kullandı.

Savcılık, bu ihmalin "köpeklerin ağıldan kaçmasına ve belirsiz bir süre boyunca sokakta serbest kalmasına yol açtığını, bunun da insanlar ve diğer hayvanlar için tehlikeli bir durum yarattığını" ekledi.

Soruşturmalar bir başka sürprizi de ortaya çıkardı: Oyuncunun dört köpeği "elektronik kimlik çipi taşımıyordu, zorunlu sorumluluk sigortaları yoktu ve kuduz aşısı yapılmamıştı."

Mendy'yi yargılanmak üzere mahkemeye sevk eden Alcobendas yargıcı, ifade vermek üzere yaralanan genci, yaralanan köpeğin sahibi olan babasını, acısız şekilde öldürülen köpeğin sahibi kadını ve olaya müdahale eden Alcobendas polis memurlarını çağırdı.



