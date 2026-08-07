Uzun, çok uzun yıllar önce futbolda, oyuncuların hafta içinde yalnızca koşup ağırlık çalışması yapmasına dayanan, bugünün bakış açısıyla epey tartışmalı bir yaklaşım vardı; böylece hafta sonundaki maçlarda topa karşı daha "aç" olmaları hedeflenirdi. Elbette Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin bir anda bu yönteme başvurduğunu düşünmek için hiçbir neden yok. Ancak Hong Kong'da Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetteki performans, aksini düşündürebilir.

Münih ekibi bazı bölümlerde topların peşinden, sanki bir hazırlık maçında Çinli taraftarların alkışını kazanmak için değil de Kompany'nin hedef olarak ilan ettiği Şampiyonlar Ligi kupası için oynuyormuş gibi koştu. Gözle görülür şekilde şaşıran Villains'i kendi ceza sahalarının önünde, hatta çoğu zaman içinde son derece agresif biçimde baskı altına aldılar ve çok sayıda yüksek bölgede top kazandılar.

Bu noktadaki kilit oyuncu Konrad Laimer'di. Çok yönlü futbolcu, 10 numara ile santrfor arasında bir rolde oynadı ve tıpkı en iyi dönemlerindeki Thomas Müller gibi aşırı presi organize etti. Laimer geçmişte Bayern Münih'te ağırlıklı olarak bekte görev yapmıştı, ancak Avusturya Milli Takımı'nda bu merkezi rolü daha önce de sık sık üstlenmişti; örneğin Dünya Kupası'nda Ürdün'e karşı alınan galibiyette.

FC Bayern: Dünya Kupası oyuncuları hazırlık döneminde ilk 11'deki ilk maçlarını oynadı

Bu arada Laimer'in sürpriz konumlandırılması bir bakıma mecburiyetten kaynaklanıyordu, çünkü Kompany'nin hazırlık döneminin bu aşamasında hücumun merkezinde üst düzey alternatifleri yok. Harry Kane ile Michael Olise hâlâ Dünya Kupası tatilinde, antrenmanlara ancak Asya turundan dönüşün ardından başlayacaklar. Jamal Musiala, yeni transfer Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Lennart Karl ise Münih'te dönüşleri için çalışıyor.

Öte yandan savunmada, Aston Villa karşısında bazı Dünya Kupası oyuncuları bu hazırlık dönemindeki ilk 11 başlangıçlarını yaptı: Kalede kaptan Manuel Neuer, stoperde Min-Jae Kim'in yanında Jonathan Tah, sol bekte Nathaniel Brown, 6 numarada ise Tom Bischof'un yanında Aleksandar Pavlovic. Sağ bekte ise gözden çıkarılabilecek oyuncu Sacha Boey düzgün bir performans sergiledi.

Kanatlarda iki genç yetenek Maycon Cardozo (17) ve Tim Binder (19) bazı dikkat çekici anlara imza attı. Laimer'in yanında en uçta ilk bölümde Münih ekibinin en dikkat çeken ismi Arijon Ibrahimovic'ti, ancak iki iyi şut fırsatını değerlendiremedi. 19 yaşındaki altyapı oyuncusunun gelecek sezonda sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği olarak düşünülmesi planlanıyor.

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FC Bayern: Min-Jae Kim ve Luis Diaz galibiyeti getiren golleri attı

Genel olarak Bayern Münih, net üstünlüğü ve aşırı presine rağmen bundan yeterince faydalanamadı. Yaklaşık yarım saatin ardından tempo biraz düştü, ancak tam da bu sırada Münih ekibi öne geçti. 37. dakikada Min-Jae Kim, Bischof'un kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlara gönderdi. Neuer ilk yarıda kalesine gelen tek bir tehlikeli şut bile görmedi.

Alışık olmadığı pozisyondaki istekli performansının ardından Laimer devre arasında oyunda kalmadı. Yerine Josip Stanisic girdi ve sol bekte görev aldı. Laimer'in pres lideri rolünü ise artık daha önce sol bek oynayan Brown üstlendi. İkinci yarının ilerleyen bölümünde Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic ve Guido Della Rovere de oyuna dahil oldu. Kaçan bazı gol fırsatlarının ardından Diaz, 74. dakikada Ibrahimovic'in hazırladığı pozisyonda güzel bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Joao Gomes 83. dakikada Villa adına farkı bire indirdi, saniyeler sonra ise Neuer Tammy Abraham karşısında yaptığı müthiş refleksle beraberlik golünü önledi.

Villa karşısındaki 2-1'lik sonuç, dört hazırlık maçındaki üçüncü galibiyet oldu. Bayern Münih, 3. Lig ekibi SV Wehen Wiesbaden'e karşı aldığı yenilginin ardından son olarak FC Rottach-Egern ve Jeju SK FC'yi mağlup etmişti. Münih ekibi cumartesi günü ülkesine dönüyor. Bundan tam bir hafta sonra ise sıradaki hazırlık maçında Allianz Arena'da rakip RB Leipzig olacak.