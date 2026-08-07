Uzun, çok uzun yıllar önce futbolda, bugünün bakış açısıyla oldukça tartışmalı sayılabilecek bir yaklaşım vardı: Oyuncular hafta içinde sadece koşup ağırlık çalışıyor, hafta sonundaki maçlarda topa karşı daha "aç" olmaları hedefleniyordu. Elbette Bayern Münih’te teknik direktör Vincent Kompany’nin bir anda bu yönteme başvurduğunu düşünmek için hiçbir neden yok. Ancak Hong Kong’da Aston Villa’ya karşı alınan 2-1’lik galibiyetteki performans, insanı farklı şeyler düşünmeye sevk edebilirdi.

Münih ekibi zaman zaman topların peşine, sanki bir hazırlık maçında Çinli taraftarların alkışını almak için değil de Kompany’nin hedef olarak gösterdiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oynuyormuş gibi düştü. Görünen o ki şaşkınlığa uğrayan Villains’e kendi ceza sahalarının önünde, hatta sık sık içinde maksimum agresiflikle baskı yaptılar ve çok sayıda yüksek bölgede top kazandılar.

Bu noktadaki kilit oyuncu Konrad Laimer’di. Çok yönlü futbolcu, 10 numara ile santrfor karışımı bir rolde oynadı ve Thomas Müller’in en iyi dönemlerindeki gibi bu aşırı baskıyı organize etti. Laimer, Bayern Münih’te geçmişte daha çok bek olarak görev yapmıştı; Avusturya Milli Takımı’nda ise bu merkezi rolü daha önce de birkaç kez üstlenmişti; örneğin Dünya Kupası’nda Ürdün’e karşı alınan galibiyette.

FC Bayern: Dünya Kupası oyuncuları hazırlık dönemindeki ilk 11 debutlarını yaptı

Bu arada Laimer’in sürpriz konumlandırılması belli ölçüde zorunluluktan kaynaklanıyordu, çünkü Kompany’nin hazırlık döneminin bu aşamasında hücumun merkezinde üst düzey alternatifleri yok. Harry Kane ile Michael Olise hâlâ Dünya Kupası tatilinde, Asya turundan dönüşün ardından antrenmanlara başlayacaklar. Jamal Musiala, yeni transfer Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Lennart Karl ise Münih’te dönüşleri için çalışıyor.

Öte yandan savunmada Aston Villa karşısında bazı Dünya Kupası oyuncuları bu hazırlık dönemindeki ilk 11 debutlarını yaşadı: Kalede kaptan Manuel Neuer, Min-Jae Kim’in yanında stoperde Jonathan Tah, solda Nathaniel Brown, Tom Bischof’un yanında 6 numarada Aleksandar Pavlovic. Sağ bekte ise gönderilmesi düşünülen Sacha Boey, iyi bir performans ortaya koydu.

Kanatlarda iki genç yetenek Maycon Cardozo (17) ve Tim Binder (19) bazı dikkat çekici işler yaptı. Laimer’in yanında en uçta ilk bölümde Münih ekibinin en göze çarpan ismi Arijon Ibrahimovic’ti, ancak iki iyi şut fırsatını değerlendiremedi. 19 yaşındaki altyapı çıkışlı oyuncunun gelecek sezonda sol kanatta Luis Diaz’ın yedeği olarak planlandığı belirtiliyor.

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FC Bayern: Min-Jae Kim ve Luis Diaz galibiyeti getiren golleri attı

Genel olarak Bayern Münih, net üstünlüğünü ve aşırı baskısını skora yeterince yansıtamadı. Yaklaşık yarım saatin ardından tempo biraz düştü, ancak tam da bu sırada Münih ekibi öne geçti. 37. dakikada Min-Jae Kim, Bischof’un kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlara gönderdi. Neuer, ilk yarıda kalesine gelen tek bir tehlikeli şut bile görmedi.

Alışılmadık pozisyondaki istekli performansının ardından Laimer devre arasında oyunda kalmadı. Yerine Josip Stanisic girdi ve sol bekte konumlandı. Laimer’in pres lideri rolünü ise artık eski sol bek Brown üstlendi. İkinci yarının ilerleyen bölümünde Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic ve Guido Della Rovere de oyuna dahil oldu. Kaçan birkaç gol fırsatının ardından Diaz, 74. dakikada Ibrahimovic’in hazırladığı pozisyonda güzel bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Joao Gomes 83. dakikada Villa adına farkı bire indirdi, saniyeler sonra ise Neuer, Tammy Abraham karşısında yaptığı müthiş refleksle eşitlik golünü önledi.

Villa karşısındaki 2-1’lik galibiyet, dördüncü hazırlık maçındaki üçüncü zafer oldu. Bayern Münih, üçüncü lig ekibi SV Wehen Wiesbaden’e karşı aldığı yenilginin ardından son olarak FC Rottach-Egern ve Jeju SK FC karşısında kazanmıştı. Münih ekibi cumartesi günü ülkeye dönüyor. Bundan tam bir hafta sonra ise sıradaki hazırlık maçında Allianz Arena’da RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.