Aşırı özgüveni onu alay konusu yapıyor… Senegalli yıldızın açıklaması, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından başını belaya soktu

2026 Dünya Kupası başlamadan önce yapılan en cüretkar açıklamalardan biri, Senegal milli takımının 32'li turda elenmesinin ardından alay konusu oldu; “Teranga Aslanları”, turnuva öncesinde besledikleri büyük beklentilere rağmen turnuvaya erken veda etti.

Dünya Kupası başlamadan önce, Senegalli milli takımın yıldızı El Hadj Malick Diouf, son derece yüksek hedefler içeren bir açıklama yapmıştı. Diouf, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası’na sadece yarı finale kalmak için gitmediğini, bu hedefin 2022’de Fas milli takımı tarafından Afrika kıtası için kırılan rekor olduğunu vurgulamıştı.

Diouf, geçtiğimiz Şubat ayında, Fas ile oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinden kısa bir süre sonra şunları söylemişti: “Eğer hedef sadece yarı finale çıkmaksa, o zaman evimizde kalmamız daha iyi olur.”

Fransız Canal+ kanalına yaptığı açıklamada ise şunları ekledi: “Biz büyük bir milletiz ve Dünya Kupası’na kazanmak için gidiyoruz. Yarı final hayaliyle yetinenlere ise özür dilerim, çünkü biz şampiyonluğu kazanmak için gidiyoruz.”

Ancak gerçekler tamamen farklı bir yöne doğru ilerledi; Senegal’in macerası, dün Çarşamba akşamı 32’li turda Belçika’ya yenilmesinin ardından hızla sona erdi ve konukların yetersiz bir hedef olarak gördüğü yarı finale yaklaşamadan turnuvadan elendi.

Senegal milli takımının turnuvadan elenmesi, bu açıklamayı sosyal medya platformlarında yeniden gündeme getirdi. Birçok kişi, turnuva öncesindeki büyük özgüvenin rekabetin gerçekliğiyle çarpıştığını düşünürken, diğerleri ise bu sözleri 2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çekici ironilerinden biri olarak geniş çapta paylaştı ve oyuncudan alçakgönüllü olmasını talep etti.

Hatırlanacağı üzere, Senegal milli takımı acı bir senaryoyla elendi. 86. dakikaya kadar Belçika karşısında 2-0 önde olan Senegal, Avrupa ekibinin normal sürenin bitimine kadar attığı iki golle skoru eşitlemesine ve ardından ikinci uzatma devresinde galibiyet golünü atmasına engel olamadı.