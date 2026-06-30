Aşırı kibirden canlı yayında övgüye… Hollanda efsanesi Fas’ın karşısında boyun eğdi





Hollanda’nın eski yıldızı Rafael van der Vaart, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Fas’a yenilerek elenmesinin ardından büyük bir utanç yaşadı.

Fas milli takımı, bu sabah Salı günü Meksika'nın Monterrey stadyumunda oynanan turnuvanın 32'li turu maçında, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

32'li tur maçı öncesinde eski Hollandalı yıldız, “Şaka yapmıyorum ama Hollanda milli takımının seviyesine ulaşamayan tüm Faslılar, Fas lehine oynayacak” dedi.

Ve şöyle devam etti: "Hollanda turnuvayı kazanmak istiyorsa, Fas konusunda endişelenmesine gerek yok."

"Foot Mercato" sitesine göre, Rafael van der Vaart'ın 2026 Dünya Kupası'nda iki ülke arasında oynanacak 32'li tur maçı öncesinde yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı; hatta bu sözlerin, Fas tarafından elenen Hollanda milli takımına uğursuzluk getirdiğini söylemek bile mümkün.

Maçın ardından Rafael, Hollanda’nın NOS kanalında Atlas Karadalları’nı övmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu şöyle konuştu: “Açıkçası, Fas turu hak etti. Faslılar ilk dakikadan itibaren daha iyi takımdı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum; milli takımımız için çok kötü bir maçtı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Skor olarak öne geçtiniz, ama daha sonra tur atlamak için sadece şansa bel bağladınız. Fas en iyisiydi.”