Aşılmaz kale: Mourinho, Real Madrid'de kuralları yıkmak için geri dönüyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarından sonra çarşamba günü Roma ile karşılaşmak üzere İtalya'ya hareket etmeden önce son hazırlıklarını yapmaya koyuluyor.

Marca gazetesi, Merengue'nin Roma maçına teknik direktör Jose Mourinho'nun imzasını taşıyan bir rutinle hazırlandığını aktardı.

Şampiyonlar Ligi'nde konuk ekiplerin alışılagelmiş uygulamasının aksine, maç öncesi antrenmanı Olimpico Stadı'nın zemininde yapmak yerine Beyazlılar Valdebebas'ta çalışacak, ardından saat 15.00'te uçağa binerek 17.15'te İtalya topraklarına ulaşacak.

Maçın oynanacağı statta antrenman yapmak Avrupa futbolunda neredeyse bir gelenek sayılıyor, ancak Real Madrid'de bu kuralı ilk kıran kişi Mourinho olmuştu.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasındaki ilk döneminde deplasman maçlarına kulübün spor tesislerinde hazırlanmayı tercih etmişti. Dönemin basını bu kararı, maç planını gizli tutma ve taktik detayları meraklı gözlerden koruma isteğiyle ilişkilendirmişti.

Bununla birlikte Mourinho her zaman bu yaklaşıma bağlı kalmadı. Geçtiğimiz sezon Benfica'nın başındayken, Real Madrid ve Chelsea'ye yaptığı iki ziyarette rakip takımın sahasında antrenman yaptı.

Özellikle bu, Portekizli teknik direktörün yenilenmesinin ardından 13 yıl aradan sonra ilk kez Santiago Bernabeu'nun çimine adım attığı andı; ancak oraya cezalı olarak gelmiş ve bu durum ertesi gün oynanan maçta takımı yönetmesine engel olmuştu.

Benfica'nın diğer Avrupa deplasmanlarında ise takım, maçlara Seixal'daki spor tesislerinde hazırlandı ve Mourinho'nun şimdi Real Madrid'de yeniden hayata geçirdiği felsefeye bağlı kaldı.

Bu yöntem, Mourinho'nun ardından gelen teknik direktörlerle birlikte terk edildi. Hem Zinedine Zidane hem de Carlo Ancelotti, klasik rutine bağlı kalarak maçtan bir gün önce rakip takımın stadında antrenman yapmayı tercih ediyordu.

Değişim ise geçen sezon Xabi Alonso'nun yönetiminde geldi; Anfield ziyareti öncesinde Mourinho'nun yöntemini yeniden uygulamaya koydu ve diğer deplasman yolculuklarında da bunu sürdürdü.

O vesileyle antrenmanın saat 11.00'de Valdebebas'ta yapılması, ardından öğleden sonra Liverpool'a hareket edilmesi talimatını verdi. Takım kafilesi doğrudan otele gitti, Anfield'a ise yalnızca basın toplantısına katılmak üzere teknik direktör ve bir futbolcu gitti.

Ancak bu uygulama kalıcı olmadı. Xabi Alonso'nun yerine takımın başına geçen Alvaro Arbeloa bu felsefeyi yeniden bir kenara bıraktı ve Real Madrid'i rakip takımın stadında antrenman yapma şeklindeki geleneksel rutine döndürdü. Bu durum, Santiago Bernabeu dışındaki ilk Avrupa sınavında takımın Da Luz Stadı'nda antrenman yapmasıyla kendini gösterdi.

Şimdi ise Mourinho'nun Beyazlılar'ın başına dönmesiyle "aşılmaz kale" köklerine geri dönüyor ve tüm göstergeler bunun yalnızca bu seferle sınırlı kalmayacağına işaret ediyor. Beklentilere göre bu rutin, sezonun geri kalanında Real Madrid'in Avrupa'da oynayacağı her deplasman maçı için çıkacağı yolculukta benimsenen kural haline gelecek.