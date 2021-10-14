Aşı karşıtı Becali'den şok sözler: İki yıl içinde görüşeceğiz!

FCSB'nin sahibi Gigi Becali'nin yaptığı açıklamalar hem Romanya'da hem de dünya kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Romanya 1. Ligi'nde 11 hafta sonunda lider CFR Cluj'un dokuz puan gerisinde üçüncü sırada yer alan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ve takımında forma giyen oyuncuları da aşı olmaları için zorlamayacağını açıkladı.

Rumen futbol adamının bu sözleri kamuoyunda büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Becali ne söyledi?

Digi Sport'a yaptığı açıklamada milli takımda enfekte olan oyuncusu Andrei Cordea'nın durumunu da yakından takip ettiğini söyledi:

"Ne oyuncular köle ne de ben onların efendisiyim. Herkes istediğini yapar ve kimseyi zorlayamam. Oyuncularımı hiçbir şey için zorlamadım. Herkes istediğini yapıyor. Bana fikrimi sordular ve ben de aşı olmak yerine masada bulunan bir silahla ölmeyi tercih edeceğimi söyledim. Herkes istediğini yapmakta özgür.

"Cordea milli takımdan enfekte olarak geldi. Aşı yaptıranlara herhangi bir test uygulanmıyor ama pozitif olmaları ve oynamaları halinde hastalıkların sorumlusu kim olacak? Aşı karşıtı bir propaganda yapmak istemiyorum ama kimse beni vücuduma bir madde koymaya zorlayamaz.

"Tüm aşılılara sağlık diliyorum. Sadece iki yıl içinde kimin kime sağlık dileyeceğini göreceğiz. Aşılılardan kaçınıyorum ve onlardan üç metre uzakta yaşıyorum. İki yıl sonra neler olacağını göreceğiz"

Aşılanma oranı düşük

Cicaldau'nun Galatasaray'a transferi sürecindeki açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen Becali, Romanya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan Romanya'nın Avrupa'da aşılanma oranı en düşük ülkeler arasında yer alması da bu süreçteki dikkat çeken bir detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

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