Ashley Cole'den Zlatan Ibrahimovic itirafı: Bana elini kaldırdı, kötüsün, koşamazsın diyordu

LA Galaxy'de Zlatan Ibrahimovic ile takım arkadaşı olan Ashley Cole, İsveçli yıldız ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, Zlatan Ibrahimovic'in takım arkadaşlarına karşı acımasız olduğunu söylerken kendisine de el kaldırdığını itiraf etti.

Ashley Cole ile Zlatan Ibrahimovic, 2018'de Los Angeles Galaxy'de birlikte oynadılar.

Eski İngiliz yıldız, Ibrahimovic ile aynı soyunma odasını paylaşmanın nasıl bir şey olduğunu açıkladı.

Ashley Cole ne söyledi?

Daily Mail'de yer alan habere göre; Ashley Cole, Zlatan Ibrahimovic'in soyunma odasındaki arkadaşlarını azarladığını söyledi:

"Zlatan'ın soyunma odasına gelip takım arkadaşlarına 'Sen kötüsün', 'Sen koşamazsın', 'Sen yavaşsın' gibi sözler söylediği oluyordu.

Ancak medyanın önünde kişiliği değişiyordu."

"Bir keresinde bana elini kaldırmayı denedi,

ben de 'Lanet olası ellerini indir, haklı olabilirsin ama ellerini kaldırma' dedim. Çünkü böyle olması gerektiğini düşünüyordum."

Zlatan Ibrahimovic'in MLS kariyeri

40 yaşındaki Ashley Cole, futbol kariyerini 2019'de Derby'de noktalarken 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic ise AC Milan'da kaldığı yerden devam ediyor.

2018 ve 2019 yıllarında MLS'te 58 karşılaşmaya çıkan İsveçli yıldız, 53 de gol kaydederek LA Galaxy formasıyla güzel bir anı bıraktı.

2019'da takımın kaptanlığını üstlenen Zlatan Ibrahimovic, sezonu 31 golle tamamladı ve MLS'te bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaştı.

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