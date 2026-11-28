Ashley Cole, Bristol Rovers'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için görüşmeler yürütüyor. Steve Evans ise takımının cumartesi günü evinde Tranmere'e 3-1 yenilmesinin ardından görevden alınmanın eşiğinde. Chelsea, Arsenal ve İngiltere'nin eski sol beki, Cesena'daki kısa döneminin ardından şu anda bir takım çalıştırmıyor. Cole, League Two'da 18. sırada bulunan Bristol Rovers'ın başına geçerse İngiltere'deki ilk teknik direktörlük görevini üstlenecek.

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Cole, Evans'ın olası halefi olarak öne çıktı

Ashley Cole, Bristol Rovers'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için görüşmeler yürütüyor. Steve Evans'ın geleceği ise takımının cumartesi günü evinde Tranmere'e 3-1 yenilmesinin ardından belirsizliğini koruyor. Sky Sports'un haberine göre Chelsea ve Arsenal'ın eski sol beki kulüple görüşmeler yaptı. Son yenilgi, Bristol Rovers'ın teknik direktörü üzerindeki baskıyı artırdı.

Bristol Rovers, League Two'da düşme hattının beş puan üzerinde, 18. sırada bulunuyor ve ligdeki son sekiz maçından yalnızca birini kazandı. talkSPORT'un edindiği bilgiye göre Evans, tüm kulvarlarda oynanan son dört maçın üçünü kazanmasına rağmen görevden alınmanın eşiğinde.

İngiltere'deki ilk teknik direktörlük görevi ufukta

45 yaşındaki Cole, Serie B ekibi Cesena'dan haziran ayında ayrılmasının ardından şu anda bir takım çalıştırmıyor. İtalya'daki sekiz maçlık dönemi, başantrenör olarak ilk göreviydi. Memorial Stadium'a gitmesi, İtalya macerasının üç ay içinde sona ermesinin ardından İngiltere'deki ilk teknik direktörlük görevini üstlenmesi anlamına gelecek.

Andy Woodman'ın görevden alınmasının ardından Bromley'deki görev için mülakata giren Cole, görevi Karl Robinson'a kaptırdı. Cole, 2019'da futbolu bıraktıktan sonra Derby, Chelsea, Everton ve Birmingham'da antrenörlük görevleri üstlendi. Ayrıca İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda beş yıl boyunca Lee Carsley'nin yardımcılığını yaptı ve art arda iki Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

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Evans, Tranmere yenilgisi öncesinde kararlıydı

Geçen aralık ayından beri Bristol Rovers'ın başında olan Evans, takımı geçen sezon 14. sıraya taşıdı. Ancak bu sezon işler zor gidiyor. Dördüncü sıradaki Tranmere ile karşılaşmadan önce şunları söyledi: "İnsanlar bundan bahsetmeyecek ama cumartesi kazanırsak beş maçın dördünü kazanmış olacağız."

Gelecek maçlar OLD League Two 14:45 BRR

Kendisinden ve uzun süredir yardımcılığını yapan Paul Raynor'dan söz ederek şöyle devam etti: "Ama League Two'da Steve Evans ve Paul Raynor varsa insanlar olumsuz tarafı konuşmak istiyor. Biz oyuncularla yalnızca olumlu şeyleri konuşuyoruz." Ancak üç puanı Tranmere aldı ve Evans görevini koruma mücadelesiyle baş başa kaldı.

Bristol Rovers ve Cole'u şimdi ne bekliyor?

Bristol Rovers, sezonunu kurtarmak için Evans'la devam etmek ile görevi Cole'a vermek arasında karar vermek zorunda. 2024'te Carsley'nin İngiltere A Milli Takımı'nın geçici teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde de ona yardımcılık yapan eski İngiltere savunmacısı göreve gelirse Bristol Rovers'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışacak.