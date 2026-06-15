Asensio: Mourinho ile ligi kazanacağız... Yeni transfer, Real Madrid için "büyük bir sıçrama" olacak

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raúl Asensio, José Mourinho'nun Kraliyet Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlamasını övdü. Asensio, Portekizli teknik direktörün 2010-2013 yılları arasında kulüpte geçirdiği ilk döneminde "takımın rekabet ruhunu değiştirdiğini" vurgulayarak, onun yönetiminde oynamaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

23 yaşındaki Asensio, Montmelo'daki "El Desmarque" programında David Ibáñez'e, Barcelona ve Katalonya Grand Prix'si sırasında, "Mourinho ile yeni proje çok heyecan verici ve gerçekten başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"Küçükken onun takımı nasıl değiştirdiğini, kulübe getirdiği rekabet ruhunu, öfkesini ve kararlılığını gördüm. Bence beni bir oyuncu olarak bugünkü halime getiren özellikler bunlar" diye ekledi.

Gelecek sezon İspanya Ligi'ni kazanma olasılığı sorulduğunda, Kanarya Adaları'ndan gelen oyuncu kendinden emin bir şekilde şöyle cevap verdi: "Evet, elbette. Mourinho 100 puan ve 121 golle rekor kırdı, hadi deneyelim," diyerek, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'i İspanya Ligi'nde rekorlar kırmaya götürdüğü tarihi 2011-2012 sezonuna atıfta bulundu.

Bernardo Silva

Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva'nın yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılması olasılığıyla ilgili olarak Asensio şunları söyledi: "O çok iyi bir oyuncu ve bu transfer takım için büyük bir sıçrama olacak." Asensio, "Gelen herkesi kollarımızı açarak karşılayacağız ve onların yürüttüğü projenin harika olduğundan eminiz" diye ekledi.