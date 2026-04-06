"Asaletin Laneti"... İtalya'nın başarısızlık karanlığında Gattuso'dan "sadakat" üzerine yeni bir ders

İtalyan futbolu, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını bir kez daha kaçırmasının ardından en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor; böylece, 2006 Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferinden bu yana milli takımı takip eden başarısızlıklar dizisi devam ediyor.

Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilmesi, Azzurri'nin son damlası oldu ve İtalyan Futbol Federasyonu'nda Başkan Gabriele Gravina, Genel Direktör Gianluigi Buffon ve Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun da dahil olduğu toplu istifaların önünü açtı.

Üst üste üçüncü kez

İtalya'nın eleme turlarından elenmesi, şaşırtıcı olduğu kadar acı vericiydi. Eleme turlarına kötü bir başlangıç yapan Gattuso, kurtarılabilecekleri kurtarmaya çalıştı, ancak takım kimlik ve hücum etkinliğinden yoksundu ve penaltı atışlarıyla sona eren dramatik bir maçta Bosna'ya karşı turnuvaya veda etti.

Böylece İtalya milli takımı, tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak ve bu durum İtalyan spor camiasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Toplu ayrılık

Şok edici elenmenin ardından, İtalyan Futbol Federasyonu içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başladı.

Birkaç gün içinde, Gravina ve Buffon görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı, ardından Cuma günü Gattuso da onlara katıldı. Gattuso, Haziran 2025'te Luciano Spalletti'nin yerine teknik direktörlük görevini devralalı henüz bir yıl bile olmamıştı.

Ancak Gattuso'nun ayrılık açıklaması diğer isimlerden birkaç gün geç geldi, bu da İtalyan medyasında gecikmenin nedeni hakkında soru işaretleri uyandırdı.

Gerçek neden

"Corriere della Sera" gazetesi, açıklamanın gecikmesinin nedeninin idari bir anlaşmazlık veya kalma müzakereleri olmadığını, teknik kadronun hizmet sonu tazminatlarının ödenmesiyle ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Gattuso, kendisi mali haklarından vazgeçmek zorunda kalsa bile, yardımcı ekibinin resmi bir açıklama yapılmadan önce haklarının tamamını alması konusunda ısrar etti.

Nitekim teknik direktör, yardımcılarının tazminatlarını mümkün olan en kısa sürede alabilmelerini sağlamak için İtalyan Federasyonu ile olan sözleşmesinden kalan tutardan feragat etti.

Gattuso'nun Laneti

Gattuso'nun yaptığı şey, kariyerinde bir ilk değildi, aksine İtalyan medyasında "Gattuso'nun Laneti" olarak bilinen, yani hiçbir tazminat almadan kalıcı olarak ayrılması durumunun bir uzantısıydı.

2019 yılında, sözleşmesini 2021'e kadar uzatmış olmasına rağmen, kalan iki yıl için teknik ekibinin maaşlarının ödenmesini tercih ederek, eski kulübü Milan'dan tazminat almadan ayrıldı.

"SportMediaset"in haberlerine göre, Ovi Kret, Pisa ve Hajduk Split'teki deneyimlerinde de aynı durumu tekrarladı; ekibinin istikrarını korumak için her zaman sessizce ayrılmayı tercih ederek haklarından vazgeçti.

