"Aşağılık" ve "sıçan": İspanya'nın yıldızı Filistin ve Fas yüzünden hakarete uğradı

Celta Vigo forveti ve İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonu Borja Iglesias, bir dizi siyasi ve insani meseleye ilişkin duruşları nedeniyle sosyal medya üzerinden bir hakaret ve tehdit yağmuruna maruz kaldı. Bunların en dikkat çekenleri Filistin'e yönelik dayanışması ile Sebte kentindeki son göç kriziyle ilgili sessizliğiydi.

Mundo Deportivo gazetesine göre oyuncu, resmi hesapları üzerinden, birinden aldığı ve sert ifadeler içeren hakaret dolu bir mesajı ifşa etti. Mesajda şu ifadeler yer alıyordu: "Seni aşağılık, seni sıçan, seni öldürmeleri gerekirdi." Mesajda, "istila" olarak nitelendirdiği Sebte kenti karşısında İspanya'yı savunmadığı gerekçesiyle oyuncu suçlanıyordu.

Mesajın sahibi, Borja'nın birkaç gün önce Dünya Kupası'nda şampiyon olmasının ardından İspanya Milli Takımı formasını kutladığını, ancak Sebte olaylarına dair yorum yapmadığını ve mesaja göre "Mario Kart" oyununu oynarken çektiği bir video paylaşmakla yetindiğini de ekledi.

İspanyol forvet, mesajın sahibiyle tartışmaya girmedi; aksine mesajı hesapları üzerinden paylaşarak kısaca şu yorumu yaptı: "Ve bütün gün boyunca böyle, her gün." Bu ifadeyle, bu tür hakaretlere sürekli maruz kaldığına işaret etti.

Gazeteye göre oyuncu, bir dizi toplumsal ve insani meseleye dahil olması nedeniyle sık sık saldırılara uğruyor.

Oyuncu, Gazze'ye yönelik savaş sırasında Filistinlilerle dayanışmasını ilan eden en önemli seslerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca 2026 Dünya Kupası finali sırasında, madalya töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ı yalnızca protokol gereği soğuk bir şekilde selamlamakla yetinerek tartışma yaratmıştı; birçok kişi bunu siyasi duruşlarının bir uzantısı olarak yorumlamıştı.

Bu seferki hakaret dolu mesaj, Fas'tan çok sayıda göçmenin akın etmesinin ardından Sebte kentinde yaşanan göç krizi zemininde geldi. Mesajı gönderen kişi, oyuncuyu seçici davranmakla suçladı; görünüşe göre Filistin gibi meseleler hakkında konuşurken, başka bir mesele karşısında sessiz kaldığını düşünüyordu.

Borja bu suçlamalara yanıt vermedi ve içeriğine dair yorum yapmaksızın, kendisine günlük olarak ulaşan hakaret dolu mesajların boyutunu ortaya koymakla yetindi.

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