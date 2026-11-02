24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Aşağılık kompleksi yaşamayı bırakın!" - Koundé kesin yanıtıyla Fransız taraftarların öfkesini ateşledi

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
La Liga
İtalya - Fransa
İtalya
Fransa
UEFA Nations League A
J. Kounde
İspanya
İngiltere
İtalya
Fransa

"Bunun gibi mesajlar sık sık alıyorum"

Barcelonalı oyuncu Jules Koundé, İngilizce dili yüzünden Fransız takipçileriyle bir krize dahil oldu.

Barcelona ve Fransa'nın savunmacısı Koundé, sosyal medyada İngilizce kullanıyor; bu durum, kendisinden Fransızca kullanmasını talep eden birçok vatandaşının öfkesine yol açtı.

"tribuna" sitesine göre Fransız oyuncu, Snapchat'te bir kullanıcının "Bizi İngilizce konuşanlara dönüştürmeye çalışmayı bırakın" dediği bir mesaja yanıt verdi.

Koundé yanıtında şunları söyledi: "Bunun gibi mesajları çok alıyorum, bu yüzden cevap vereceğim. Fransızların İngilizce konuşan insanlara karşı hakarete uğramış hissetmeyi ya da aşağılık kompleksini bırakmasının zamanı geldi."

Şöyle devam etti: "Bu, dünyada en yaygın dildir ve dahası, pek çok alana hâkimdir: sinema, müzik, ticari işler vesaire... Ben bu endüstrileri seviyorum ve bunların üzerimde bir etkisi var, bu yüzden dili öğrenmek için çaba sarf ettim ve onu konuşmaktan keyif alıyorum."

Koundé sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden Fransızca, İngilizce ve ayrıca İspanyolca arasında dönüşümlü olarak devam edeceğim. Sizin sadece bununla başa çıkmanız gerekiyor."

 

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin