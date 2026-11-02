"Aşağılık kompleksi yaşamayı bırakın!" - Koundé kesin yanıtıyla Fransız taraftarların öfkesini ateşledi

Barcelonalı oyuncu Jules Koundé, İngilizce dili yüzünden Fransız takipçileriyle bir krize dahil oldu.

Barcelona ve Fransa'nın savunmacısı Koundé, sosyal medyada İngilizce kullanıyor; bu durum, kendisinden Fransızca kullanmasını talep eden birçok vatandaşının öfkesine yol açtı.

"tribuna" sitesine göre Fransız oyuncu, Snapchat'te bir kullanıcının "Bizi İngilizce konuşanlara dönüştürmeye çalışmayı bırakın" dediği bir mesaja yanıt verdi.

Koundé yanıtında şunları söyledi: "Bunun gibi mesajları çok alıyorum, bu yüzden cevap vereceğim. Fransızların İngilizce konuşan insanlara karşı hakarete uğramış hissetmeyi ya da aşağılık kompleksini bırakmasının zamanı geldi."

Şöyle devam etti: "Bu, dünyada en yaygın dildir ve dahası, pek çok alana hâkimdir: sinema, müzik, ticari işler vesaire... Ben bu endüstrileri seviyorum ve bunların üzerimde bir etkisi var, bu yüzden dili öğrenmek için çaba sarf ettim ve onu konuşmaktan keyif alıyorum."

Koundé sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden Fransızca, İngilizce ve ayrıca İspanyolca arasında dönüşümlü olarak devam edeceğim. Sizin sadece bununla başa çıkmanız gerekiyor."