"Aşağılık bir alay"... Al-Ahly'den Firavunlar'ın yıldızına yönelik hakaret üzerine acil şikayet

Mısırlı Al-Ahly Kulübü Medya Müdürü Jamal Jabr, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile oynanan maçta Mısır milli takımının kalesine gol atan uluslararası futbolcu Muhammed Hani ile alay eden bir Mısırlı gazetecinin davranışını şiddetle eleştirdi. Jabr, bu alaycı tavrın “her şekliyle kabul edilemez bir aşırılık” ve Mısır medyasının “utanç kaynağı” olduğunu belirtti.

Mısır milli takımı, İmam Aşur’un golüyle Avustralya karşısında öne geçmişti; ancak Avustralya, Muhammed Hani’nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Mısır, penaltı atışlarını 4-2 kazanarak ilk kez çeyrek finale yükselerek yeni bir tarih yazdı.

Mısırlı gazeteci Ahmed Oweis, maç sonrası karma röportaj alanında savunma oyuncusu Rami Rabia’ya “Bir sonraki maçta Muhammed Hani’yi markaj altında tutacak mısınız?” diye sordu. Cebir, bunu Mısır toplumunun reddettiği “alçakça bir alay” olarak nitelendirdi ve bunun sadece Muhammed Hani’yi değil, milli takımın bir bütün olarak değerini de zedelediğini ifade etti.

Jaber, “Kaptan Hüsam Hasan ve Kaptan İbrahim Hasan nerede? Milli takım kaptanı Muhammed Salah nerede? Kim Muhammed Hani’yi Mısır’ın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediyor?” diye sordu ve dünyanın dört bir yanından gazetecilerin katıldığı bir basın toplantısında bu tür bir davranışa izin verilmesinin, ulusal bir görev üstlenen Mısırlı bir oyuncuya yönelik “alay” olduğunu vurguladı.

Jaber, bu davranışın “her Mısırlı gazeteci ve medya mensubu için bir utanç lekesi” olduğunu ekledi. Yayına göre, milli takımın eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attığını, Mısır Cumhurbaşkanı’nın maçları takip edip kahramanları destekleyip tebrik ettiğini, oysa bu kişinin sanki her şeyin üstündeymiş gibi “alay ettiğini” ve alaycı davrandığını belirtti.

Jaber, Muhammed Hani’yi överek onun “yüksek ahlaki değerlere sahip, iyi yetiştirilmiş, en cesur, en yetenekli ve en sadık oyunculardan biri” olduğunu söyledi ve vicdan sahibi her medya mensubu ya da medya dışı kişiyi “Muhammed Hani’ye adalet sağlamak ve itibarını geri kazandırmak” için çağrıda bulundu.

Jaber, sınırını aşan kişinin Futbol Federasyonu, Gazeteciler Sendikası, Spor Yorumcuları Birliği, Medya Düzenleme Yüksek Kurulu ve kendi ifadesiyle “bu ülkeyi seven her Mısırlı” tarafından cezalandırılmasını talep etti.

Öyse Öweis ise Muhammed Hani’den özür diledi ve söylediklerinin sadece bir şaka olduğunu, Mısır’ın en önemli oyuncularından biri olarak gördüğü bu futbolcuyu aşağılamak niyetinde olmadığını belirtti. Facebook sayfasında şunları ekledi: “Sözlerim yanlış anlaşıldıysa yıldız oyuncu Muhammed Hani’den içtenlikle özür dilerim... Zamanlamamın kötü olması ve yerinde olmayan sözlerim için özür dilerim," diyerek Muhammed Hani’nin kendisi için bir dost ve küçük bir kardeş olduğunu vurguladı.

Mısır milli takımı, önümüzdeki Salı akşamı 16 turunda şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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