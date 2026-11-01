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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Aşağılayıcı altı gol: Al Ahly, Al Ittihad ile alay etmenin bedelini nasıl ödedi?

Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Suudi Arabistan

Ne oldu?

Al-Ahli, komşusu İttihad ile alay etmesinin bedelini ödemek için fazla beklemek zorunda kalmadı; zira resmî hesabının İttihad'ın Abha karşısında puan kaybetmesinin ardından paylaştığı bir ifade, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında Al-Shabab karşısında alınan altı-bir'lik ağır yenilginin ardından utanç verici bir sahneye dönüştü.

Hikâye, İttihad'ın Abha ile 1-1 berabere kalmasının ardından başladı; Al-Ahli'nin resmî hesabı, takımın Al-Shabab karşısında giyeceği formanın bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine şunu yazdı: "Al-Ahli en güzel kıyafetiyle sahada", bu ifadeyle komşusu İttihad'ı durduran takım olan Abha'nın adını kullanarak alaycı bir göndermede bulundu.

"En güzel kıyafet" ifadesi sıradan bir yorum değildi; İttihad'ın puan kaybına yönelik açık bir göndermeyi de içeriyordu. Zira Al-Ahli, formasının görünümünü övmek için hazırladığı paylaşımda Abha'nın adını kullanırken, aynı haftada iki puan kaybeden geleneksel rakibine alaycı bir mesaj yöneltmiş oldu.

Ancak futbol, Al-Ahli'ye bu atışmayı kutlaması için pek fazla zaman tanımadı; çünkü sahadaki yanıt son derece acı bir şekilde geldi. Al-Shabab karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi alan takım, Al-Shabab karşısında tarihinin en utanç verici gecelerinden birini yaşadı.

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Yenilginin acısı yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı; Al-Shabab, 2008 yılında Al-Ahli karşısında elde ettiği sonucun aynısını tekrarladı. Böylece yeni altı-bir'lik skor, takımın o tarihten bu yana rakibi karşısında aldığı en ağır yenilgi oldu ve taraftarları için acı bir anıyı yeniden gündeme getirdi.

Böylece Al-Ahli'nin İttihad'ı utandırmak için başvurduğu alaycılık, bu tarihî çöküşün ardından kendisiyle dalga geçilmesine dönüştü. Al-Ahli, pek de imrenilmeyecek bir durumda buldu kendini; "en güzel kıyafet" ifadesiyle komşusunun puan kaybına gönderme yaparken, Al-Shabab karşısındaki gecesi ağır bir altı-bir'lik yenilgiyle sona erdi ve eski paylaşımı bambaşka bir açıdan yeniden gündeme getirdi.

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