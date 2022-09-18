AS Roma yıldızı Tammy Abraham: "Mourinho bana asla 'aferin' demez"

Tammy Abraham, Mourinho'nun kendisine asla 'aferin' demediğini açıkladı ve Dybala'nın 'FIFA'da olduğu kadar iyi' olduğunu söylerek şaka yaptı

NELER OLDU? Abraham, 2011 yazında Chelsea'den Roma'ya transfer olduğundan beri bir sıçrama yaparak İtalya'da oldukça başarılı oldu. AS Roma, Mourinho yönetimindeki ilk Avrupa Konferans Ligi'ni kazanırken, Abraham geçen sezon tüm müsabakalarda 27 gol kaydetti.

Abraham, hocası Mourinho ve takım arkadaşı Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

ABRAHAM NE SÖYLEDİ? Daily Mail'e konuşan Abraham, Mourinho hakkında: "İnsan yönetimi konusunda o en iyilerden biri. Oyuncularla nasıl konuşulacağını ve her biri ile nasıl başa çıkacağının en iyi yollarını biliyor. Benim durumumda ise, bana asla ne kadar iyi olduğumu söylemiyor. Devre arasında, aklımın bir köşesinde 'biliyorsun, iyi oynadım' diye düşünmeme rağmen ondan asla 'aferin' alamıyorum. Her zaman daha iyisini yapmanı istiyor." şeklinde konuştu.

İngiliz millî oyuncu, eski Juventus yıldızı Dybala'nın Roma'da yarattığı etki hakkında ise şunları söyledi: "Yetenekli. FIFA'da olduğu kadar iyi. 12 yaşında gibi görünse de liderlik özelliklerini beraberinde getiriyor. Juve'de bizim de ihtiyacımız olan kupaları kazanma tecrübesine sahip. Şahsen benim için iyi,bu ortaklığı inşa ediyoruz."

BÜYÜK RESİM: Abraham, AS Roma'nın 2002/23 sezonuna yaptığı parlak başlangıca katkı sağladı. Roma, Serie A'daki altı açılış maçının dördünü kazandı ve şu an beşini sırada. Şu ana kadar yaptığı iki Avrupa Ligi maçında ise Ludogorets'e yenildi ancak ardından HJK Helsinki'yi 3-0 mağlup etti.

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ABRAHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupasının başlamasına az bir zaman kalmışken, Abraham milli arada İngiltere millî takımının teknik direktörü Gareth Southgate'i etkilemeye çalışacak. Ancak ondan önce bugün 19.00'da Roma-Atalanta mücadelesinde takımına tekrar katkı sağlamaya çalışacak.