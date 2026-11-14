Donyell Malen, Uluslar Ligi'ndeki üstün performansının ardından, milli takımdaki yeniden yükselişinde Xavi Hernandez'in oynadığı belirleyici rolü anlattı. Hollanda, zor günler geçiren Yunanistan'ı Amsterdam'da etkili hücumlarıyla bozguna uğratırken Malen de milli takım formasıyla uzun süredir beklediği gole kavuştu.

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Amsterdam’daki farklı galibiyetle gol hasreti sona erdi

Malen, 2026’daki ilk millî golünü cuma gecesi Johan Cruijff Arena’da Yunanistan’ı 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup ettikleri karşılaşmada attı. Ülkesi adına yeniden gol atmak için uzun süre beklemesine rağmen AS Roma forveti, Uluslar Ligi’nde takımın kolektif performansına odaklandığını ve gol hasretinin aklını meşgul etmediğini söyledi.

Tamamen tek taraflı geçen karşılaşmanın yedinci golünü atarak skoru belirleyen isim Malen oldu. Hollandalı forvet, NOS’a yaptığı açıklamada, “O golü arıyor muydum? Elbette, skor bu kadar farklıysa bir forvet olarak gol atmak istersiniz,” dedi. “Futbol oynamak istedim. Güzel bir akşamdı, bütün takım iyi oynadı.”

Xavi ile taktik çalışmalar meyvesini veriyor

Forvet oyuncusu, gelişen performansının Xavi ile yaptığı yoğun taktik çalışmaların sonucu olduğunu açıkladı. Malen, Roma’da kulüp düzeyinde çok gol atsa da aynı verimliliği millî takıma taşımak için efsanevi eski orta saha oyuncusunun özel yaklaşımına ihtiyaç duydu. Xavi, 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla görüntüleri incelemeye önemli ölçüde zaman ayırdı.

Bu golün yılın ilk millî takım golü olmasıyla ilgili Malen, “Bu konu beni pek düşündürmüyordu, şimdi siz söyleyince fark ediyorum,” diye açıkladı. Forvet oyuncusuna göre şu anki özgüveninin başlıca nedeni, teknik direktörle kurduğu uyum. “Onunla çok konuştum. Güçlü yönlerimin görüntülerini izledik ve bunları nasıl kullanabileceğime baktık. Daha iyi yapmam gereken şeyleri de inceledik. Bunun üzerinde yoğun biçimde çalışıyoruz.”

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Özgüven ve ketçap şişesi teorisi

Xavi, Malen’e planlarında önemli bir yer verdi ve forvet oyuncusuna başarılı olması için ihtiyaç duyduğu taktiksel netliği sağladı. Malen, bir oyuncunun konumu veya kulüp düzeyindeki formu ne olursa olsun, özellikle son aylarda gol bulmakta zorlanmışsa millî takım teknik direktöründen gördüğü desteğin en üst düzeyde başarı için hayati önem taşıdığını kabul etti.

Oyununun psikolojik yönü sorulduğunda Malen, “Her oyuncunun belli bir düzeyde özgüvene ihtiyacı var, benim de öyle,” dedi. Bu golün, futbolda sıkça “ketçap şişesi teorisi” olarak anılan bir gol serisini başlatıp başlatmayacağı sorulduğunda ise temkinli konuştu: “Ketçap şişesi teorisi mi? Bunu bilmiyorum. Fırsatlarımı yaratıp işimi yapmalıyım.”

Gözler Almanya maçında

Bu galibiyet, pazartesi günü Almanya ile oynayacağı önemli karşılaşmaya hazırlanan Hollanda’ya ciddi bir moral verdi. Malen’in yeniden gol atmaya başlaması ve takımın Xavi yönetiminde uyumlu bir oyun sergilemesiyle Hollanda, kendi taraftarının önündeki etkili bitiriciliğinin ardından Avrupa’nın en iyileriyle mücadele edebileceğine dair tazelenen bir iyimserlikle deplasmana gidecek. Malen ise Yunanistan galibiyetinde ortaya konan seviyeyi korumaya odaklanıyor.