AS Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Bordo-mavililer, Jose Mourino'nun ekibine karşı tur arıyor.

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan ve iki maçta altı puan toplayan Trabzonspor, hafta içinde yeniden Avrupa'ya dönüyor.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Jose Mourinho'nun ekibi AS Roma'ya konuk oluyor.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Abdulah Avcı'nın öğrencileri, başkent Roma'da zoru başarmayı hedefliyor.

AS Roma - Trabzonspor maçı ne zaman?

Karadeniz Fırtınası, 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de AS Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadeleyi Sıp hakem Srdan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşma, ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

AS Roma - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Mücadelenin muhtemek 11'leri şu şekilde:

AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.