İtalya Serie A'nın 20. haftasında Roma, cuma gecesi deplasmanda AC Milan'a 3-1 mağlup oldu ve başkente puansız döndü.

Karşılaşmada, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gri paltosu dikkat çekerken, maçın önüne geçen bir başka olay daha yaşandı.

Mourinho, maç esnasında Roma taraftarlarını susturmak için adeta yalvardı.

Milano'da neler oldu?

SempreMilan'da yer alan habere göre deplasman tribününde bulunan Roma taraftarları, 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic oyuna girmek için yedek kulübesinden çıktığı anda "Sen bir çingenesin" diye bağırmaya başladı.

Bu ırkçı söylemleri duyan Portekizli hoca, Roma taraftarlarının olduğu bölüme el kaldırıp "Yapmayın" anlamı içeren bir harekette bulundu.

Fakat Mourinho'nun, Inter'den eski öğrencisini koruma eylemi pek çare olmadı ve konuk ekibin taraftarlarının ırkçı söylemleri durmadı.

Roma'daki maçta neler yaşanmıştı?

Bu, Roma taraftarlarının ilk olayı değil.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Roma'da oynanan maçta Roma'nın meşhur Curva Sud tribünü, Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'ye ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

Daha Curva Sud tribünü, bir yıl men cezası almıştı.

Söz konusu maçtan sonra Roma kulübünden şu açıklama yapılmıştı:

"Her türlü ırkçılığa karşı toleransımız sıfır.

"Kulüp, yıllardır ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye kararlı.

"Kurum olarak, bazı taraftarların davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz."

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