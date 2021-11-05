AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, muhabire sinirlendi

Jose Mourinho, bugüne kadarki seçkin kariyerinde hakemlere seslenmeyi alışkanlık haline getirdi ve şimdi buna, Roma'da devam ediyor.

Eski Chelsea ve Manchester United patronu, özellikle İtalya Serie A'da son zamanlarda hakemlerle ilgili yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor.

Bodo/Glimt ile perşembe akşamı oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından konuşan Mourinho, TV muhabiri ve eski Premier Lig forvet oyuncusu Jan Age Fjortoft'a öfkelendi ve sinrirlerine hakim olmakta zorlandı.

Jose Mourinho'ya ne oldu?

Mourinho, 6-1'in rövanşında Roma'da oynanan ve 2-2- berabere biten karşılaşmanın ardından hakemin maçı iyi yönetmediğini söyledi.

Portekizli hoca, ayrıca soruyu yönelten muhabire kendisine katılıp katılmadığını söyledi ve karşılık bulamayınca ona yüksek bir tondan "Maçı izledin mi?" diye sordu.

Jose Mourinho başka ne söyledi?

Mourinho başka ne dedi?

Mourinho ayrıca takımın oyununu sorgulayan Sky Sport İtalya ile de maç sonrası bir tartışmaya girdi ve şunları söyledi:

"Maçın gerçeği 2-2 ama iki penaltı da gün gibi ortadaydı. Gün gibi temiz.

"Ne istersen konuşabilirsin ama gerçek şu ki 2-2. İki şutları vardı ve ikisi de gol oldu. İki gol attık ve iki net penaltımız verilmedi.

"Norveç'teki hakem hakkında bir şey söylemedim çünkü 6-1 kaybettik ama burada iki penaltımız açıktı."