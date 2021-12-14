AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Felix Afena-Gyan'a öfkelendi
AS Roma, İtalya Serie A'nın 17. haftasında evinde Spezia'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Başkent ekibinin golleri 6. dakikada Smalling, 56'da ise Ibanez'den gelirken, maçın sonlarında doğru Jose Mourinho'yu çileden çıkaran bir olay yaşandı.
Portekizli teknik direktör, kenarda genç oyuncu Felix Afena-Gyan'a bir hayli öfkelendi?
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Neler yaşandı?
Maçın son dakikalarına 2-0 önde giren Roma'da, 64. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki Felix Afena-Gyan, 70. dakikada sarı kart gördü.
90+3'te savunma arkasına sarkan genç oyuncu, topu kasıtlı bir şekilde eliyle kontrol ettikten sonra ağlara gönderdi, golün geçerli sayılmamış olmasına rağmen taraftarlara gidip uzun süre gol sevinci yaşadı.
Bu esnada Jose Mourinho, Felix Afena-Gyan'a sinirlenip bağırdı ve bir an önce sahaya dönmesi gerektiğini söyledi. Fakat sahaya dönen Ganalı futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Mourinho daha sonra Afena-Gyan'a soyunma odası tüneline kadar eşlik etti ve ona bir şeyler dedi.
Mourinho ne söyledi?
Portekizli hoca, karşılaşmanın ardından Afena-Gyan ile ilgili bir şey söylemezken, maçı şu cümelelerle yorumladı:
"Sonucu beğendim, maçı değil. Zor bir maç değildi, ilk yarıdan itibaren oyunu bıraktık ve çok kolay top kaybettik. Topla iyi değildik. Takım, rakibin maça girmesine izin verdi.
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