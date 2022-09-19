AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan oyuncularına: "Palyaço olun!"

Samet Çayır|
Jose Mourinho Roma 2022Getty
RomaSerie AJosé MourinhoRoma vs AtalantaAtalanta

Son maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan Mourinho, oyuncularını palyaço olmaya çağırıyor.

  • Atalanta maçında tribüne gönderildi
  • Maçın hakemleriyle tartıştı
  • Artık oyuncularından, kendilerini yere bırakmalarını istiyor

NE OLDU? Çok sinirlenen Portekizli teknik direktör, Nicolo Zaniolo'nun düşürüldüğü pozisyonda penaltı verilmeyince sahaya girdi ve hakemin üzerine yürüdü. Mourinho, maç sonunda oyuncularından artık daha yapmacık olmaya başlamalarını istediğini doğruladı.

NE SÖYLEDİ? Manchester United ve Chelsea'nin eski patronu gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Çok net bir penaltı vardı. Daha sonra hakeme nedenini sordum. Zaniolo kendisini yere bırakmadığı için mi bu kararı vermediğini sordum. Bana karşı net olmasını istedim.

"Bu yüzden oyuncularıma tavsiyemi değiştirmeliyim. Onlara, 'Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışmayın, topla oynamayın, yüzüyormuş gibi dalış yapanların yaptığı gibi bir palyaço olun' dedim. Çünkü belli ki bu şekilde penaltı alınıyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Mourinho, penaltı için yaptığı itirazda sahaya girdi ve ardından kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Roma vs Atalanta Jose MourinhoGetty Images

Jose Mourinho roma vs atalanta 2022/23Getty Images

Jose Mourinho RomaGetty

MOURINHO'YU NE BEKLİYOR? Atalanta'ya kaybeden Roma, Serie A'da altıncı sıraya düştü. Başkent ekibi, millî araya lider Napoli'nin dört puan gerisinde girdi.

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