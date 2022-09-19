Son maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan Mourinho, oyuncularını palyaço olmaya çağırıyor.

Atalanta maçında tribüne gönderildi

Maçın hakemleriyle tartıştı

Artık oyuncularından, kendilerini yere bırakmalarını istiyor

NE OLDU? Çok sinirlenen Portekizli teknik direktör, Nicolo Zaniolo'nun düşürüldüğü pozisyonda penaltı verilmeyince sahaya girdi ve hakemin üzerine yürüdü. Mourinho, maç sonunda oyuncularından artık daha yapmacık olmaya başlamalarını istediğini doğruladı.

NE SÖYLEDİ? Manchester United ve Chelsea'nin eski patronu gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Çok net bir penaltı vardı. Daha sonra hakeme nedenini sordum. Zaniolo kendisini yere bırakmadığı için mi bu kararı vermediğini sordum. Bana karşı net olmasını istedim.

"Bu yüzden oyuncularıma tavsiyemi değiştirmeliyim. Onlara, 'Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışmayın, topla oynamayın, yüzüyormuş gibi dalış yapanların yaptığı gibi bir palyaço olun' dedim. Çünkü belli ki bu şekilde penaltı alınıyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Mourinho, penaltı için yaptığı itirazda sahaya girdi ve ardından kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty Images

Getty

MOURINHO'YU NE BEKLİYOR? Atalanta'ya kaybeden Roma, Serie A'da altıncı sıraya düştü. Başkent ekibi, millî araya lider Napoli'nin dört puan gerisinde girdi.