AS Roma, Serie A’da üçüncü hafta sonunda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Atalanta karşısında evinde uzun süre yenilgiye giden Gian Piero Gasperini’nin öğrencileri, Mario Hermoso’nun 89. ve Matías Soulé’nin 90+3. dakikadaki çok geç golleri sayesinde 0-1’lik geri düşüşü son derece zorlu bir 2-1 galibiyete çevirdi.

Maç öncesinde gözler, kısa süre önce Atalanta’dan ayrılarak Roma’ya transfer olan Marten de Roon’un üzerindeydi. Zwijndrechtli oyuncu yedek başladı ve Devyne Rensch gibi oyuna girmedi. Donyell Malen ise doğal olarak ilk 11’de sahaya çıktı ve bir saatin ardından kenara alındı.

Malen ilk yarıda birkaç fırsat yakaladı, ancak önceki iki maçta toplam beş gol kaydettiği performansının aksine bu kez daha az öldürücüydü. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, uygun bir pozisyonda Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi’yi geçmeyi başaramadı.

Skor, oyunun gidişatına ters şekilde Atalanta tarafından açıldı. Charles De Ketelaere, Hermoso’yu geçerek ceza sahasına indi ve ortasını yaptı. Evan Ndicka, Belçikalı oyuncunun ortasına ayağını uzattı, ancak topun Éderson’un önünde kalmasını engelleyemedi ve Brezilyalı oyuncu seken topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Uzun süre maçın bu skorla biteceği düşünüldü, ancak büyük ölçüde Soulé sayesinde kader farklı yazıldı. Arjantinli oyuncu bitime kısa süre kala kullandığı köşe vuruşunda topu Hermoso’nun kafasına gönderdi, İspanyol savunmacı da şık bir kafa vuruşuyla uzak köşeyi buldu: 1-1.

Olimpico’da işler daha da çılgın bir hal aldı. Malen’in yerine oyuna giren Santiago Castro, eşitlik golünden önce iki kez direğe takılmıştı ve bu kez topu Paulo Dybala’ya aktardı. Oyun kurucu da boşluğu vatandaşı Soulé’de buldu; içeri kat eden Soulé, rakibinden sakladığı bir vuruşla Carnesecchi’yi yakın köşede avladı: 2-1.

Böylece Roma, üç maç sonunda dokuz puana ulaştı ve günün erken saatlerinde spektaküler bir maçta Napoli’yi mağlup eden Inter ile birlikte, üç hafta sonunda şimdilik bu puana ulaşan tek takım oldu. AC Milan, Juventus ve Lazio (iki maçta altı puan) ise bu başarıyı hâlâ yakalayabilir.