Atalanta, Cumartesi akşamı Serie A'da AS Roma ile arasındaki puan farkını kapatmayı başaramadı. Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Marten de Roon ve Devyne Rensch, verdikleri asistlerle takımlarına büyük katkı sağladılar.

Roma adına Rensch ve Donyell Malen olmak üzere iki Hollandalı oyuncu ilk on birde yer aldı. Atalanta'da da bir Hollandalı oyuncu ilk on birde yer aldı: De Roon. Mitchel Bakker ise yedek kulübesinde kaldı.

12. dakikada skoru açan Atalanta oldu. De Roon, Roma yarı sahasında topu kaptı ve Nikola Krstovic'in uzak mesafeden 0-1'i atmasını sağladı. Bu, Hollandalı orta saha oyuncusu için bu sezon tüm turnuvalarda dördüncü asistiydi.

Roma, beraberliği aramak zorundaydı ve özellikle Malen ile birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı. Ancak kaleci Marco Carnesecchi her seferinde buna cevap verdi.

İlk yarı bitmeden skor eşitlendi. Rensch bir ortayı kafayla geri indirdi ve Mario Hermoso havadan tek vuruşla topu güzelce ağlara gönderdi: 1-1.

İkinci yarıda Roma daha tehlikeli oynadı. Carnesecchi, Malen'in şutuna yine cevap verdi ve Hermoso, köşe vuruşundan topu direğe çarptırdı.

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Roma, Serie A'da yedinci sıradaki Atalanta'nın dört puan önünde, altıncı sırada kalmaya devam ediyor.