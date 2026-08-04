Gianluca Di Marzio'nun Sky Sport'ta aktardığına göre, Givairo Read'in AS Roma'ya transferi giderek daha fazla çıkmaza giriyor. İtalyan transfer muhabirine göre Romalılar artık alternatif bir isme yönelmiş durumda.

"Rotterdam ekibi pazarlıkta son derece sert davranıyor. Bu nedenle görüşmeler pazartesi akşamı bir süreliğine tıkanma noktasına geldi" diye yazmıştı Voetbal International. "Roma'nın çok daha ileri gitmeye niyeti yok gibi görünüyor. Bu yüzden tarafların önümüzdeki günlerde birbirine yaklaşıp yaklaşmayacağı merak konusu."

"Read'in AS Roma'ya transferi konusunda çok az iyimserlik hakim" diyen Di Marzio'ya göre İtalyan kulübü gerçekten de ikinci teklifini sundu ve şu anda Feyenoord'un yanıtını bekliyor.

"Oyuncunun menajerleri, kendisi zaten Roma'dan yana tercihini ortaya koymuş olsa da, Feyenoord'u bonservis beklentisini düşürmeye ikna etmeye çalışacak. Buna rağmen İtalyan kulübü içinde iyi bir sonuca dair güven oldukça düşük" diye yazıyor Di Marzio.

Di Marzio ve Marca'dan Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Feyenoord'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Roma bir alternatife yönelebilir. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, Nahuel Molina'yı beğeniyor ve Read'in gelişi mümkün olmazsa Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

I Giallorossi, İtalyan teknik adamın isteklerine uyan bir oyuncuya hızlıca yönelebilmek istiyor. Molina, yaklaşık 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında Atlético Madrid'den transfer edilebilir. Gasperini daha önce de sağ beki Atalanta'ya getirmek istemişti.

Di Marzio ve Moretto'ya göre önümüzdeki saatler AS Roma için kritik olacak. Feyenoord, Read için talep ettiği bonservis bedelini düşürmeye yanaşmazsa, Romalılar Molina'nın transferi konusunda hızlıca kesin anlaşmaya varmaya çalışacak.