Givairo Read'in AS Roma'ya transferi giderek daha fazla çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Bu bilgiyi Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio aktardı. İtalyan transfer gazetecisine göre Roma, rotasını artık bir alternatife çevirmiş durumda.

"Rotterdam ekibi son derece sert pazarlık yapıyor. Bu nedenle görüşmeler pazartesi akşamı bir süreliğine tıkanma noktasına geldi" diye yazmıştı daha önce Voetbal International. "Roma'nın çok daha ileri gitmek istemediği görülüyor. Bu nedenle iki tarafın önümüzdeki günlerde birbirine yaklaşıp yaklaşmayacağı belirsizliğini koruyor."

"Read'in AS Roma'ya transferi konusunda çok az iyimserlik var" diyor Di Marzio. Habere göre İtalyan kulübü gerçekten de ikinci teklifini sundu ve şu anda Feyenoord'un yanıtını bekliyor.

"Oyuncunun kendisi tercihinin Roma'dan yana olduğunu zaten belirtmişti; futbolcunun menajerleri de Feyenoord'u bonservis beklentisini düşürmeye ikna etmeye çalışacak. Yine de İtalyan kulübü içinde sürecin olumlu sonuçlanacağına dair fazla güven yok" diye yazıyor Di Marzio.

Di Marzio ile Marca'dan Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Feyenoord'un yüksek bonservis talebi nedeniyle Roma bir alternatife yöneliyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, Nahuel Molina'yı beğeniyor ve Read transferinin gerçekleşmemesi halinde Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

I Giallorossi, İtalyan teknik adamın taleplerine uyan bir oyuncuya hızla yönelebilmek istiyor. Habere göre Roma, Atlético Madrid'e bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif sundu bile. Gasperini daha önce de sağ beki Atalanta'ya getirmek istemişti.

Di Marzio ve Moretto'ya göre önümüzdeki saatler AS Roma için kritik olacak. Feyenoord, Read için istediği bonservis bedelini düşürmeye yanaşmazsa, Roma ekibi Molina'nın transferi için kısa süre içinde kesin anlaşmaya varmaya çalışacak.