Donyell Malen, perşembe günü Ağustos ve Eylül aylarının Serie A Ayın Oyuncusu seçildi. Golcü oyuncu, AS Roma adına bu sezon da müthiş formunu sürdürüyor ve İtalya’da liderliğe yükselen takımına büyük ölçüde onun katkısı yön veriyor.

Malen, Roma’daki olağanüstü ilk yarım sezonunun ardından Aston Villa’dan bonservisiyle kalıcı olarak transfer edildi. 27 yaşındaki Hollanda milli oyuncusu, bu sezon ligde şimdiden altı gol attı.

Malen, ağustos ayında Serie A’ya Fiorentina karşısında yaptığı hat-trickle başladı (4-0). Ayın son gününde ise Lecce deplasmanında iki kez ağları sarstı (0-4).

Malen, ardından gelen Atalanta iç saha maçında skor üretemedi (2-1), ancak bir sonraki karşılaşmada Torino karşısında attığı golle bir kez daha büyük değer yarattı (0-2). Bu iki maç arasında Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı da bir asist yaptı (1-1).

Milli ara öncesindeki son maçta, Inter karşısında (2-2), Malen bir gole doğrudan katkı vermedi. Sağ ayağını etkili kullanan oyuncunun üretkenliği sayesinde AS Roma şu anda Serie A’da, Inter ve ezeli rakibi Lazio ile aynı puanda (13) zirvede yer alıyor.

Malen, bu ödüle layık görülerek Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Daniel Maldini (Cagliari), Lautaro Martínez (Inter) ve Adrien Rabiot (AC Milan) gibi rakiplerini geride bıraktı.

Serie A Direktörü Luigi De Siervo, “Donyell Malen, geçen ocak ayında Serie A’ya gelişinden bu yana ortaya koyduğu olağanüstü gol üretimini sürdürdü” dedi. “Roma’da Gasperini’nin taktik sistemine (3-4-2-1, ed.) mükemmel şekilde uyan bir gol makinesi.”

De Siervo, “Beş maçta attığı altı gol, gol krallığı yarışını hemen yeniden tam anlamıyla hareketlendirdi. Teknik becerileri, hızı, zarafeti ve üretkenliği Malen’i dünyanın en iyi santrforlarından biri yapıyor” ifadelerini kullandı.

Gol krallığı listesinde Malen’i dörder golle Lautaro, Gustavo Varela (AC Monza) ve Antonio Raimondo (Frosinone) takip ediyor. Malen, ödülünü Roma’nın bir sonraki iç saha maçı öncesinde, 17 Ekim’de Genoa’ya karşı oynanacak karşılaşmadan önce alacak.

Bu maç aynı zamanda, Genoa’daki baş sorumlu isim olan kulüp ikonu Daniele De Rossi’nin dönüşüne de sahne olacak.