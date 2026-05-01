AS Roma, Donyell Malen'i Aston Villa'dan kararlaştırılan milyonlarca sterlinlik bedel karşılığında kalıcı olarak transfer etti

Voetbal International'ın haberine göre, AS Roma, Donyell Malen'in kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanmaya karar verdi. Hollanda milli takım oyuncusu, kış transfer döneminde Serie A'ya geldiğinden beri adeta bir sansasyon yarattı; bu da Giallorossi'nin bu kararını hiç de şaşırtıcı kılmıyor. Roma ve Villa'nın bu haberi henüz resmi olarak duyurması gerekiyor.

Malen, bu sezonun ilk yarısında Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin kadrosunda uzun süreli bir yer bulamadı. Malen'in yolu Roma'ya uzandı; burada teknik direktör Gian Piero Gasperini, forvetler Artem Dovbyk ve Evan Ferguson'dan memnun değildi.

Roma, Villa ile yapılan kiralama sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu koydu. Bu opsiyon, Malen maçların en az yüzde ellisini oynarsa ve Roma Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne katılırsa zorunlu hale geliyor.

Juventus ve Como ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele eden Roma, sezonu beklemek zorunda kalmadı ve şimdiden bir karar verdi. Önümüzdeki yıllarda kadrosunda Malen'i bulundurarak Roma, zirveye daha da yaklaşmayı umuyor.

Stadio Olimpico'ya geldiğinden beri Malen, maçların çoğunda golcü kimliğini sergiledi. Değeri 35 milyon euro olarak tahmin edilen 27 yaşındaki forvet, başkent ekibi için sadece 16 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

Malen, Roma'daki kariyerine o kadar iyi bir başlangıç yaptı ki, sezon sonunda Serie A'nın gol kralı olma şansını yakaladı. Şu anda gol sayısı 11'deyken, lider Lautaro Martínez 16 golle zirvede yer alıyor.

Ayrıca, üç puanlık sistemin uygulanmaya başlanmasından bu yana istatistiksel olarak Malen'den daha iyi performans gösteren tek Roma oyuncusu Gabriel Batistuta oldu. Arjantinli efsane, 2000/01 sezonunda Scudetto'yu kazandıkları sezonda on bir Serie A golü atmak için on üç maça ihtiyaç duymuştu.