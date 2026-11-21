AS Roma, sol kanada takviye arayışında Nottingham Forest oyuncusu Callum Hudson-Odoi'yi ocak ayı için 10 milyon sterlinlik bir transfer hedefi olarak belirledi. Serie A ekibi, City Ground'da aldığı süre azalan 26 yaşındaki oyuncuyu Chelsea'nin Jamie Gittens'ına alternatif olarak görüyor.

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İtalyan devi kış transferi planlıyor

TEAMtalk'a göre Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken Hudson-Odoi'yi kış transferi adayları arasına ekledi. İki kulüp arasında henüz resmî temas kurulmamış olsa da kaynaklar, 10 milyon sterlinlik bonservis bedelinin Forest'a cazip gelebileceğini düşünüyor. Bu tutar, Premier League ekibinin Eylül 2023'te Chelsea'ye ödediği 5 milyon sterlinin altındaki bedelin iki katından fazlasını kazanmasını sağlayacak.

Azalan süre transfer ilgisini artırdı

Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla A takım düzeyinde 156 maça çıktıktan sonra Trent Nehri kıyısına geldi. Önceki sezonlarda kaydettiği goller ve asistlerle kulüp için isabetli bir transfer olduğunu başlangıçta gösterdi. İstikrarlı performansı, Ağustos 2025'te kendisine 2028 yazına kadar Doğu Midlands ekibinde kalmasını sağlayan yeni bir uzun vadeli sözleşme de kazandırdı.

Ancak İngiliz kanat oyuncusunun takımdaki konumu, bu sezon teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde keskin biçimde değişti. Tüm kulvarlarda yalnızca beş kez oyuna sonradan girdi ve Premier League'de sadece 45 dakika süre aldı. Azalan rolü, kış transfer dönemi öncesinde İngiltere ve Avrupa anakarasındaki birçok kulübün dikkatini çekti.

Transfer stratejisinde Malen örneği

Roma'da transferden sorumlu yöneticiler, Ocak 2026'da Aston Villa'dan kiralanan ve etkileyici performanslarının ardından kalıcı olarak transfer edilen Donyell Malen hamlesinin başarısını tekrarlamak istiyor. Habere göre Chelsea oyuncusu Gittens, Roma'nın sol kanat için öncelikli hedefi olmaya devam ederken Hudson-Odoi, Gasperini'nin sistemi için gerçekçi bir ikinci seçenek olarak görülüyor.

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Yayının kaynakları, sezon ortasında yapılacak ve yazın satın alma opsiyonu içerecek bir kiralamanın ilgili tüm taraflar için uygulanabilir bir formül olduğunu düşünüyor. Pazarlıkta becerikli olduğu yaygın biçimde düşünülen Forest, ocak ayında kalıcı transfere onay vermek yerine oyuncunun gelecekteki daha yüksek değerini koruyacak geçici bir ayrılığı tercih edebilir.

Pazarlıkta Premier League ekibinin eli güçlü

Hudson-Odoi şimdilik City Ground'da Glasner'nin kadrosundaki seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Sözleşmesinin bitimine iki buçuk yıl kalması, Forest'ın pazarlıkta elini güçlendiriyor. Roma'nın ilgisini resmî bir teklife dönüştürüp dönüştürmeyeceği, hem Nottingham Forest'ın müzakereye istekliliğine hem de oyuncunun sezon ortasında İtalya'ya gitme arzusuna bağlı olacak. İngiltere'deki ve Avrupa anakarasındaki rakip kulüplerin ilgisi de ocak ayındaki görüşmeleri şekillendirebilir.