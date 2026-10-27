Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or ödülüyle taçlandırıldığı tarihi törenin ardından geçen saatler içinde, jürideki tek İspanyol sesi sessizliğini bozarak dikkat çeken tercihinin perde arkasını açıkladı ve İngiliz yıldızın en değerli ödüle layık olup olmadığını sorgulatan üstü kapalı bir mesaj verdi.

İspanyol "As" gazetesinin yazı işleri müdürü ve Ballon d'Or oylamasında İspanya'nın tek temsilcisi olan Jose Felix Diaz, tarihin en heyecanlı edisyonunun sonuçlarıyla ilgili yaptığı yorumla büyük bir sürprize imza attı. Londra'da düzenlenen törende, podyumu tamamlayan Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın önüne geçen Harry Kane ödüle layık görülmüştü.

Sıralama doğru ama ters

"Cadena Ser" radyosunun ünlü "El Larguero" programına yaptığı dikkat çekici bağlantıda Diaz, kartlarını tamamen açmadan oylamasının niteliğine dair ipuçları verdi ve şöyle konuştu: "Benim sıralamam aynı ama Kane, Mbappe ve Lamine farklı pozisyonlarda; ilk üç tercihim hâlâ aynı, ancak sonunda açıklanan sırada değiller."

"As" gazetesinin yazı işleri müdürü, Lamine Yamal'ı mı yoksa Kylian Mbappe'yi mi ilk sıraya koyduğunu doğrulamayı reddederek, France Football'un her oy verenin tam ve ayrıntılı sonuçlarını yayımlayacağı cumartesi gününe kadar tüm tahminlere kapıyı açık bıraktı.

Harry Kane'de bir şeyler eksik

Diaz, podyumda başardıklarına inanamamış gibi görünen ve ilk gerekçe olarak korkutucu gol istatistiklerine dayanarak uzun bir konuşma yapan İngiliz forvetin ödülü hak edişine ağır bir darbe vurdu. İspanyol gazeteci, Kane'i ödüle en layık isim olarak görmediğini vurguladı.

Açıkça şöyle söyledi: "Harry Kane'in harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama neredeyse Kylian Mbappe ya da Lamine Yamal'ın kazanmasını bekliyordum; bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama bence onda bir şeyler eksik."

Bu açıklama, ödülün kriterleri etrafındaki tartışmayı alevlendiriyor: Gol istatistikleri tek başına yeterli mi, yoksa etki ve karizmanın da bir sözü var mı?

Tarihin en açık edisyonu

Diaz, tahminlerinin isabetini de ortaya koydu. Nihai sıralamadaki en iyi 10 oyuncudan 9'unu doğru tahmin ettiğini belirten gazeteci, İspanyol medyasının temsilcisi olarak ilk kez katıldığı bu edisyonu "yıllardır görülen en açık edisyon" olarak nitelendirdi.

Ve şunları ekledi: "Bu edisyonun özelliği, beş ya da altı oyuncunun kazanabilecek durumda olmasıydı; tarihin en açık edisyonlarından biriydi."

İspanyolların gerilemesinin bilmecesine gelince, Diaz, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, Lamine Yamal ve Rodri'nin sıralamadaki en iyi İspanyollar olarak üçüncü ve beşinci sırayı almasının, France Football başkanının dile getirdiği aynı nedene dayandığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bence İspanyol oyunculara verilen oylar birbirine çok yakındı ve millî takımdan hiçbir oyuncu diğerlerinin önüne geçmedi; bence bu, önlerindeki büyük bir engeldi. Dünya Kupası'nı kazanmanın çok daha fazla öne çıkarılmayı hak ettiğini düşünüyorum."

Diaz, İspanyol futbolunun durumuna övgüler düzerek sözlerini tamamladı. Bu futbolun diğer herhangi bir ülkeye açık ara üstün olduğunu, Unai Simon ve Luis de la Fuente'nin bu yıl İspanyol erkek futbolunun en öne çıkan iki ismi olduğunu değerlendirdi. Ayrıca Barcelona'nın kadın futbolunda ortaya koyduklarını da överek, "Barcelona'nın kadın futbolunda yaptıkları hayranlık uyandırıcı" dedi; bu sözleriyle Alexia Putellas'ın Kadınlar Ballon d'Or ödülünü yeniden kazanmasına atıfta bulundu.



