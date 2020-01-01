Arturo Vidal: Tarih yazmak için çok çalışıyorum

Barcelona'nın Şilili oyuncusu, karyierinde üst üste dokuzuncu kez lig şampiyonluğu yaşamak istiyor.

'da forma giyen Arturo Vidal, 2011-12 sezonundan bu yana oynadığı takımlarla her sezon lig şampiyonluğu yaşıyor.

ile 4, ile 3 şampiyonluk yaşayan Vidal, geçtiğimiz sezon da Katalan ekiple şampiyonluğuna ulaşmıştı.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, üst üste dokuzuncu şampiyonluk için önlerinde 11 final maçı olduğunu söyledi.

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Vidal "Daha önce bu başarıya ulaşılabilen fazla oyuncu yok. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Barcelona'yla şampiyonluk kazanmaya odaklandım. Tarih yazmak için sıkı çalışıyorum. Önümüzdeki lig maçlarının hepsi final niteliğinde. ile aramızdaki fark yok denecek kadar az. Her maçımıza odaklanmalıyız ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

La Liga'nın 11 Haziran'da dönecek olmasına da değinen Vidal "Takım arkadaşlarımla birlikte yeniden sahaya çıkmak çok güzel. Çok zor iki ay geçirdik. Şu an çok mutluyum. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalı ve kendimizi iyi hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

La Liga'da Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.