Arturo Vidal saç traşı uğruna Copa America'nın Covid-19 protokollerini çiğnedi

Şili’nin yıldız oyuncusu Copa America’daki covid kurallarına uymadığı için ceza alabilir.

Copa America’da mücadele eden Şili takımının kaldığı otelde yaşananlar büyük tartışma konusu oldu.

Bir grup Şilili oyuncunun Covid-19’a karşı alınan önlemleri hiçe sayarak otele dışardan bazı insanları davet ettiği ortaya çıktı. Söz konusu olay, Şili'nin 18 Haziran'da Bolivya ile oynadığı maçtan kısa süre önce gerçekleşti.

Şili Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir özür mesajı yayınlarken, olaya hangi futbolcuların dahil olduğunu belirtmedi. Ancak Şili basınında yer alan haberlere göre; Inter forması giyen Arturo Vidal ve takım kaptanı Gary Medel bu isimler arasında yer alıyor.

Federasyonun açıklamasında ayrıca, olayın ardından yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı bilgisi yer aldı.

Brezilya son anda ev sahipliğini almıştı

Arjantin ile Kolombiya’nın ev sahipliğinden çekilmesiyle boşta kalan Copa America 2021’in Brezilya’da düzenleneceği, turnuvanın başlamasına iki hafta kala duyurulmuştu.

Ülkedeki Covid-19 vakalarının çokluğuna rağmen bu sorumluluğu üstlenen Brezilya, Copa America’ya katılacak takımlara sıkı kurallar getirdi.

Bu kurallar çerçevesinde kaldıkları otelde izolasyon altında olan takımların dış dünyayla temasları da oldukça sınırlı.

Ceza gelebilir

Takım oteline berber çağırarak bu kuralı çiğneyen Arturo Vidal ve Gary Medel’e ceza verilmesi gündemde. Olayın ardından bir radyo kanalına konuşan Vidal hatasını kabul ederken, Şili halkından takım için destek istedi.

Şu ana kadar turnuvaya katılan 10 takımın dördünde, oyuncularda veya teknik ekipte Covid-19 vakasına rastlandı. Bu ekipler; Bolivya, Şili, Kolombiya ve Venezuela.

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