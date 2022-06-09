Polonya futbolunun unutulmaz ismi, Bayern Münih'in takımdan ayrılmak isteyen yıldızının tavrını eleştirdi.

Bundesliga'da sezonun sona erdiği günden itibaren Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini söyleyen Robert Lewandowski, ülkesi Polonya'nın Belçika'ya 6-1 yenildiği karşılaşmayla birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, golcü oyuncuya bir darbe de bir zamanların en ünlü Polonyalı oyuncularından biri olmayı başaran Artur Wichniarek'ten geldi.

Lewandowski'nin kontratının bitmesine bir yıl kala takımdan ayrılmak için seçtiği yolu ve sürekli olarak ayrılmak istediğini vurgulamasını utanç verici olarak nitelendiren Wichniarek, yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi'yi de eleştirdi. Lewandowski'nin menajeri tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Wichniarek, bir takım uyarılarda bulundu.

Ne söylendi?

"Lewandowski'nin Bayern Münih hakkında söyledikleri gerçekten de utanç verici. Şu ana kadar görebildiğim kadarıyla çok kötü tavsiyeleri dikkate alıyor. Robert'in doğru adımlar atıp atmadığından şüpheliyim. Bence o ve menajeri Zahavi, Bayern Münih ile devam eden bir sözleşmeleri olduğunu unutmuş durumda.

"Lewandowski'nin menajeri olsaydım ayrılır kararı için Bayern ile masaya oturmayı teklif ederdim.

"Son altı ayda olup bitenlerin Lewandowski'yi incittiğini anlayabiliyorum ama bunu Bayern Münih yönetimiyle konuşmaları gerekiyordu. Bayern Münih yönetimi her fırsatta Erling Haaland ile ilgilenmediklerini söylese de günün sonunda Bayern ile Haaland arasında bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı. Bu durumun Lewandowski'yi incitmesi kaçınılmazdı"

Barcelona'yı istiyor

Bu sezon Bayern Münih formasını giydiği 46 karşılaşmada rakip fileleri 51 kez havalandıran Lewandowski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Bayern Münih cephesi kontratının son senesine giren Lewandowski'yi bırakmaya yanaşmazken, Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durum da büyük bir bonservis bedeli ödenmesi ihtimalini zayıflatıyor.

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